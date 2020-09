Robert Sighiartău (PNL): Vom adopta decizia de a nu face niciun fel de alianțe cu partidul trecutului, cu PSD / Din datele noastre reiese că vom avea peste 1.300 de primari

Robert Sighiartău a anunțat că PNL va adopta, în Biroul Permanent Național de miercuri, o decizie care să interzică orice fel de alianțe „cu partidul trecutului, cu PSD”.

„Vreau încă o dată, în numele conducerii PNL, să mulțumesc tuturor românilor care s-au prezentat la vot și au acordat încrederea candidaților PNL, aleșilor noștri locali. A fost o zi istorică pentru PNL, pentru că PNL este primul partid din România și principalul partid din România. Din rezultatele parțiale pe care noi le avem, PNL are un scor de peste 34%, un procent istoric pentru partidul nostru după 30 de ani de la Revoluție. De asemenea, am făcut o analiză și pe celelalte partide și am văzut că PSD se situează undeva în jurul cifrei de 30%, iar USR este la 13%. Cam astea sunt datele parțiale până în acest moment pe ceea ce înseamnă numărătoarea paralelă a PNL. De asemenea, vreau să vă spun că în cadrul echipei de campanie, în discuțiile avute cu președintele PNL, am luat decizia, pe care o vom adopta și în Biroul Permanent Național de miercuri, să nu existe niciun fel de alianțe cu partidul trecutului, cu PSD. Este o decizie pe care o vom adopta miercuri, în cadrul Biroului Permanent Național”, a declarat, luni, Robert Sighiartău.

Liberalul susține că, din analizele interne, reiese că PNL va avea peste 1.300 de primari la nivelul țării, „o cifră istorică” pentru formațiune.

Vreau încă o dată să le mulțumesc tuturor candidaților la funcția de primar. Din datele noastre reiese faptul că vom avea peste 1.300 de primari la nivelul României – la fel, o cifră istorică pentru PNL – însă toată considerația noastră este astăzi pentru români, pentru că s-au prezentat, pentru că ne-au acordat încrederea lor și au dat până la urmă un gir și un cec în alb filosofiei liberale de dezvoltare, de modernizare a administrațiilor locale, așa cum deja PNL a demonstrat în comunitățile pe care le conduce.

