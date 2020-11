Robert Turcescu: Eu cred că USR nu e un partid, e o iluzie (VIDEO)

Robert Turcescu, candidat PMP pentru Camera Deputaților, în județul Brașov, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că, din punctul lui de vedere, USR nu este un partid, ci ”o iluzie”. Turcescu a susținut că declarațiile celor de la USR-PLUS sunt lipsite de consistență, iar despre liderul PLUS, fostul premier, Dacian Cioloș, a spus că îi dă senzația că abia așteaptă să se întoarcă la Palatul Victoria.

Potrivit moderatorului Silviu Mănăstire, cei de la USR par a avea strategia de a-i lăsa pe liberali și pe social-democrați „să se omoare între ei”, astfel încât ei să beneficieze de un culoar favorabil și să obțin voturi de la cei nemulțumiți de această bătălie politică.

Întrebat dacă, din punctul lui de vedere, aceasta este o variantă câștigătoare pentru USR, Robert Turcescu a răspuns: ”Eu cred că USR nu e un partid, e o iluzie. Ăsta e punctul meu de vedere. E iluzia că dacă dau din gură foarte tare și promit oameni noi, fără hoție, vor fi și eficienți vreodată în actul guvernării. Eu mă uit din când în când pe postările unora dintre cei ce alcătuiesc USR-PLUS, că e vorba de Cioloș, Ghinea, Barna. Consistența lipsește. Domnul Cioloș, în perioada asta, cel puțin, parcă ar sta la pândă doar-doar s-o ivi ocazia să se așeze cumva, din nou, pe scaunul de prim-ministru. Așa îmi dă senzația, a unui ins care e la Bruxelles pregătit, se uită din când în când către România și zice «Ah, e încă Orban acolo! Cum să fac să aterizez din nou pe scaunul de la Palatul Victoria?»”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.