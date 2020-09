Robert Turcescu: N-o să-mi duc fetița la grădiniță. M-am săturat de ipocrizia politicienilor care, pentru voturi, sunt în stare să spună că s-ar duce și ei la școală cu copiii. Nu, domnule, le e frică! (VIDEO)

Deputatul PMP Robert Turcescu a declarat luni seară, pentru B1 TV, că el nu-și va duce fetița la grădiniță cel puțin deocamdată, pentru că vrea să vadă cum evoluează lucrurile mai întâi. Parlamentarul a reproșat faptul că decidenții își pasează de la unul la altul responsabilitatea deschiderii anului școlar în siguranță sanitară, în contextul epidemiei de coronavirus. Turcescu e convins că dacă vor izbucni focare de coronavirus în școli, se va întâmpla fix la fel: fiecare va încerca să dea vina pe altcineva și, în final, va fi găsit un țap ispășitor. Deputatul PMP a mai reproșat unor politicieni faptul că, pentru o mână de voturi, sunt dispuși să spună că n-au nicio problemă să-și trimită copiii la școală când, de fapt, și lor le e frică, așa cum le e tuturor părinților.

„Nu, n-o să-mi duc fetița la grădiniță. Am discutat și cu conducerea grădiniței, deși este o grădiniță care a anunțat că va ține orele cu copiii, până când vine vremea rece, cât mai mult în curte. Nu, nu-mi voi duce fetița la grădiniță. În momentul de față, consider că e o bulibășeală teribilă în ceea ce privește nu doar comunicarea măsurilor în legătură cu... că acel program a fost întocmit de funcționari din Ministerul Sănătății, apropo de ceea ce se întâmplă în școli, în grădinițe, cum trebuie să aibă loc distanțarea. Eu nu i-am auzit pe megaspecialiștii de tip Arafat, Rafila vorbind foarte clar despre aceste lucruri, cum nu i-am auzit nici despre organizarea alegerilor. Toți consideră că e decizie politică și au pasat-o către Guvern, adică nu au venit să spună... Arafat sau Rafila să spună dacă și-ar trimite sau nu copiii la școală. Eu vreau să-i aud pe ei”, a spus deputatul PMP, pentru B1 TV.

