Robert Turcescu (PMP): E foarte trist rezultatul. Dacă Dăncilă nu era premier și ne-am fi întâlnit cu ea la piață, i-am fi cerut o legătură de pătrunjel / Replica șefei PSD, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Deputatul PMP Robert Turcescu consideră că rezultatul primului tur de la alegerile este „foarte trist pentru România”, având în vedere că Viorica Dăncilă a prins, cel mai probabil, finala prezidențialelor.

„Mie nu îmi place Dan Barna, am mai spus-o. Pe de altă parte însă, să trăim într-o țară în care o persoană precum Viorica Dăncilă, chiar în spate cu un partid ca PSD, unul mare – e clar că nu e rezultatul Vioricăi Dăncilă, e rezultatul mobilizării partidului – să obțină, totuși 22 de procente la alegerile prezidențiale... o doamnă pe care, dacă nu era prim-ministru și ne-am fi întâlnit cu ea la piață, i-am fi zis să ne dea o legătură de pătrunjel, să obțină un scor de 22% e foarte trist pentru România”, a afirmat deputatul PMP, în direct pe B1 TV, într-o emisiune specială moderată de Silviu Mănăstire.

Viorica Dăncilă a refuzat să-i dea o replică în același registru lui Robert Turcescu, mulțumindu-se să spună că „jignirile sunt atributul oamenilor slabi”.

„Spuneți-i domnului Turcescu că nu îi dădeam pătrunjel la piață. E foarte ușor să jignești. Eu cred că trebuie să ducem o politică civilizată. Jignirile sunt atributul oamenilor slabi. Eu sunt un om puternic”, a fost reacția Vioricăi Dăncilă.

