Robert Turcescu (PMP): Nici noi nu vrem cu USR-iștii. Dacă ar fi un guvern care să aducă dezvoltare în următorii ani, acela ar trebui să fie un guvern PNL-PMP (VIDEO)

Robert Turcescu, candidat PMP pentru Camera Deputaților, în județul Brașov, spune că partidul din care face parte nu își dorește o colaborare la nivel guvernamental cu cei de la USR după alegerile parlamentare din 6 decembrie. Prezent marți seară în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, Turcescu a declarat că speră ca scorul de la scrutinul de duminică să permită alcătuirea unui nou guvern format doar din liberali și din reprezentanții PMP.

În contextul apariției unor informații potrivit cărora USR nu va dori să guverneze într-o variantă în care și cei de la PMP ar face parte din noul cabinet, Robert Turcescu a precizat: ”Nici noi nu vrem cu USR-iștii. Eu, unul, îmi asum să spun povestea asta. Nu vrem din nenumărate motive, să nu credeți că este vreo bucurie. Dacă ar fi pentru această țară un guvern care să aducă dezvoltare în următorii ani, acela ar trebui să fie un guvern PNL-PMP. Să sperăm că scorul la aceste alegeri ar putea da și o astfel de variantă”.

Turcescu spune despre USR-iști că toate acțiunile lor din ultimul an arată doar că ”au încercat să-și prezerve un scor electoral”.

Întrebat dacă, în cazul în care va face parte din viitorul Parlament nu va vota un guvern PNL-USR, Robert Turcescu a răspuns: ”Asta e o altă discuție, aici intervin negocierile partidelor. Eu nu am niciun confort gândindu-mă că ar trebui să mă așez la masă în negocierile pe care deja le trâmbițează USR în acest moment. Ei nu se așază să guverneze, ei se așază să negocieze, pentru ei asta este povestea. Ei zic așa: dacă nu dăm prim-ministrul noi, măcar programul de guvernare să fie al USR. Auziți gândire! Adică deja de văd în situația în care ei trebuie să conducă această țară în următorii ani. Aici e vorba de voturi, e vorba de faptul că nu poți să conduci o țară doar din gură, cu cartoane, urlând, făcând show sau făcând tot soiul de acțiuni pe Facebook. Nu așa se conduce o țară. Ca dovadă, în această perioadă de un an în care România a traversat și traversează momente extrem de dificile, n-a avut bunăvoința să se alăture unui efort guvernamental comun, cu PNL și cu PMP. De ce? De teamă ca nu cumva să le scadă procentele electorale. Pentru că e cam greu să stai și la guvernare și să încerci să le spui românilor că iei decizii care sunt importante pentru țară. Ei au încercat să-și prezerve un scor electoral pe care eu sunt convins că-l vor vedea în scădere la aceste alegeri. Despre asta e vorba cu USR-iștii”.

