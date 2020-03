Robert Turcescu susține că ședința pentru învestirea Guvernului Cîțu ar trebui suspendată: Suntem vreo 2000 adunați în Parlament. Strănută colegul de bancă și s-a terminat (VIDEO)

Viceliderul deputaţilor PMP Robert Turcescu a susținut miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că ar trebui amânată ședința de plen de joi în care este programat votul de învestitură al guvernului Cîțu. Totul, în contextul în care, din cauza răspândirii cazurilor de coronavirus pe teritoriul României, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat restricționarea întâlnirilor în spații închise a peste 100 de persoane, până la data de 31 martie, cu posibilitatea de prelungire.

”Noi, joi, ne adunăm la Parlamentul României. Suntem aproape 600, dar este și personalul tehnic, și cei din birouri. Suntem vreo 2000 adunați sub aceeași cupolă a Parlamentului. Ăștia dezinfectau bilele cu care se votează. Păi de la bile, dacă e să ni se tragă, ni se va trage? Sau de la colegul de bancă care o să strănute la un moment dat și s-a terminat, s-a închis.

Am înțeles că e o ură mare pe politicienii din România, să moară deputații și senatorii. Dar cu familiile lor ce aveți? Ședința de joi vine într-o perioadă în care Arafat a zis că nu mai sunt permise adunările de 100 de persoane”, a spus deputatul PMP.

În acest context, Robert Turcescu a susținut că ședința de plen ar trebui să fie suspendată.

”Domnul Cîțu să își depună mandatul, să renunțe la acest mandat, rămâne Orban premier interimar și mai vedem peste o săptămână-două-trei... Ne adunăm să ce? Să o luăm de la capăt cu un alt prim-ministru care, la rândul lui, va fi interimar? (...) Eu cred că e complicat să treacă Guvernul Cîțu. La ce ne mai adunăm în toată povestea asta?”, a mai spus Turcescu.

