Robert Turcescu: USR n-are proiect, ci numai atacă – cum să vorbești despre Educație după cazul Coliban sau despre justiție după cazul Barna? / Dacă vor dori un calcul pragmatic, românii vor alege o majoritate cu PNL și PMP (VIDEO)

Deputatul Robert Turcescu, candidat al PMP Brașov pentru un nou mandat, susține că tactica USR prevede că toată campania electorală trebuie construită în jurul ideii de „pe cine atacăm”, în condițiile în care „n-au un proiect”, pentru că mai multe subiecte au fost delegitimate de acțiunile membrilor săi. Cum să vorbești despre Educație când primarul Allen Coliban cere scuze pentru că a mințit în CV-ul public cu privire la facultatea sa, sau cum să mai promovezi inițiativa Fără penali în funcții publice când Dan Barna declară că DNA ar fi de fapt o structură care face dosare politice, s-a întrebat retoric Robert Turcescu.

