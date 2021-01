România a atins un record de consum de electricitate pentru această iarnă. Ministrul Virgil Popescu: Nu avem probleme cu aprovizionarea. Am luat toate măsurile care se impun (VIDEO)

Consumul de electricitate al României a depăşit, luni seară, nivelul de 9.500 de MW și se apropie de maximul istoric de 9.930 de MW. Ministrul Energiei a declarat, pentru B1 TV, că s-a așteptat la o asemenea evoluție. Virgil Popescu a mai precizat că România are resursele necesare și e pregătită să treacă cu bine și de această iarnă.

„Ne-am așteptat, am avut chiar și un vârf de 9.700 azi, iar 9.500 era prognoza pentru vârful de aseară. Avem prognoze realiste. Chiar vineri am discutat cu dispecerul național și ne așteptat la acest val de frig.

Am luat toate măsurile care se impun. Nu avem probleme cu aprovizionarea cu energie electrică. Rezervele de gaze naturale din depozite sunt în limitele normale, nu sunt probleme în aprovizionare. Bucureștenii au o problemă cu energia termină, problemă cauzată mai ales de rețeaua de termoficare.

S-a amânat inclusiv o revizie la centrala de la Cernavodă pentru de joi încolo, când temperaturile încep să crească, tocmai pentru a aproviziona populația cu energie electrică. Nu e niciun risc de securitate nucleară, că nimeni nu se poate juca cu așa ceva. Am amânat cu o săptămână și trecem de acest val de frig și în 3 - 4 zile se rezolvă și acea avarie.

Suntem pregătiți să acem față, sunt pregătite și grupurile de la Complexul Energetic Oltenia pe cărbune să intervină, Hidroelectrica merge la capacitate maximă, există rezerve în lacurile de acumulare, nu avem probleme.

Nebătând vântul, nu merg eoliene. Era mai bine dacă vântul ar fi bătut, și asta pentru toată Europa. Energia regenerabilă e frumoasă și nepoluantă, dar nu mereu te ajută în situații extreme”, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru B1 TV.

