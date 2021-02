România avea 1,249 milioane de bugetari la finele anului trecut. În ultimele două luni din 2020 au fost angajate aproape 9.000 de persoane (VIDEO)

Cu toţii ştim că România a devenit raiul bugetarilor. Că aparatul de stat a devenit greoi, cu echipe întregi de oameni care fac lucruri acolo unde un singur angajat ar fi fost de-ajuns. Cu remuneraţie peste mediul salarizării de pe piaţă, siguranţa locului de muncă şi beneficii. Nu ştiam însă dimensiunile problemei până când Ministerul de Finanţe a publicat raportul: avem peste 1,2 milioane de salariaţi bugetari, dintre care 14.000 angajaţi numai în ultimul an.

România avea, la sfârşitul anului trecut, circa 1.249.000 de salariaţi bugetari, angajaţi în instituţii şi autorităţi publice, în condiţiile în care Guvernul a angajat în ultimele două luni din 2020 aproape 9.000 de persoane, arată datele publicate de Ministerul de Finanţe, citate de B1 TV.

În octombrie 2019, ultima lună înainte de alegerile prezidenţiale, numărul de salariaţi bugetari era de 1.235.000, cu aproape 14.000 mai puţin decât în prezent.

Potrivit datelor oferite de Ministerul Muncii, cei aproximativ 1,24 milioane de angajaţi de la stat reprezintă 22% din totalul de 5,62 milioane de salariaţi activi la nivelul întregii economii.

Din numărul total de bugetari de la finele anului trecut, puțin peste 800.000 erau angajaţi în administraţia publică centrală, din care aproape 600.000 în instituţii finanţate integral din bugetul de stat. Jumătate dintre aceştia, respectiv 289.377 persoane lucrează în învăţământ, în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar 126.000 în Ministerul de Interne.

Ministerul Apărării are 73.805 de angajaţi pe statele de plată, Ministerul de Finanţe aproape 25.000, iar Ministerul Sănătăţii puțin peste 18.000 de angajaţi. Pe lângă salariaţii din administraţia centrală, alte 447.000 de persoane lucrează în administraţia locală, din care 274.000 în autorităţi executive locale.

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.