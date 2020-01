România, cel mai mic procent de colectare din UE raportat la PIB. Orban: PSD a obligat firmele să-și cumpere case de marcat cu transmie electronică, dar nu a cumpărat servere timp de 2 ani (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a reamintit că România are cel mai mic procent de colectare a taxelor din UE raportat la PIB. În direct pe B1 TV, el a explicat că, deși PSD a obligat firmele să-și cumpere case de marcat cu transmise electronică de date, nu a cumpărat, timp de doi ani și jumătate, serverele necesare sistemului.

„Avem cel mai mic procent de colectare din UE raportat la PIB. Mai dau o dată exemplul, ca să știe toți românii. Ministerul Finanțelor, Guvernul au obligat firmele să își cumpere case de marcat fiscale, care au transmisie de date electronică și care au fost luate tocmai în interesul Guvernului, al ANAF de a avea o mai bună colectare, pentru a avea toate informațiile legate de toate operațiile care se petrec în comerț, servicii. N-au luat în schimb servere. De doi ani și ceva nu au luat servere dacă vă puteți imagina. Pe de o parte, i-au forțat pe oameni să-și schimbe casele de marcat, să treacă la case de marcat fiscale al căror obiectiv era nu în interesul companiilor, ci în interesul ANAF de a putea obține toate informațiile legate de toate operațiunile, iar ei nu au luat servere. Ai generat niște costuri pentru oamenii de afaceri, mulți dintre ei sunt comercianți mici, care nu folosesc nimănui. Sigur că, pe de o parte, stai și te gândești cine a vândut tipul acela de case de marcat fiscale, dar pe de altă parte nu cumva asta este o dovadă clară a premeditării în ceea ce privește tolerarea evaziunii fiscale și chiar încurajarea evaziunii fiscale?”, a declarat premierul Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

