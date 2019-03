Un ONG critică în presa franceză parteneriatul Coca-Cola cu preşedinţia română a Consiliului UE. Printre sponsori se mai numără Mercedes, Renault și DIGI (VIDEO)

Foodwatch, o importantă asociație franceză de protecţie a consumatorului, a criticat suportul financiar acordat preşedinţiei române a Consiliului UE de către Coca-Cola. Karine Jacquemart, șefa ONG-ului, chiar a vorbit despre existența unui conflict de interese, notează francetvinfo.fr.

Un parteneriat extrem de vizibil între marca de răcoritoare și președinția română, notează France 2: Pe 31 ianuarie, cu ocazia unei reuniuni a miniștrilor de Externe organizată la București, jurnaliștii au fost primiți cu sticle de Cola gratis, stațiile de reîncărcare a telefoanelor mobile erau roșii, culoarea mărcii, la fel și fotoliile.

”Când ești partener oficial, când în toate întâlnirile politice găsim fotolii Coca Cola, băuturi Coca Cola și, în plus, se pare o contribuție financiară, e evident că există o influență indirectă și e evident că ăsta nu e sub nicio formă un cadru politic de care avem nevoie pentru a proteja drepturile cetățenilor”, a susținut Karine Jacquemart.

