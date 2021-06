România nu primește bani prin PNRR pentru irigații. Adrian Oros: A fost acceptată partea de infrastructură de desecare - drenaj. Sunt 326 de milioane de euro (VIDEO)

România nu va primi niciun euro pentru irigații prin PNRR deoarece Comisia Europeană a considerat că această parte din plan nu e suficient de verde. Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a declarat luni, pentru B1 TV, că România va primit 326 de milioane de euro, dar pentru infrastructura de desecare și drenaj.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

