România nu își mai poate apăra pădurile și pădurarii. Rareș Bogdan (PNL) propune trecerea fondului forestier în subordinea MApN: „Când te atingi de «aurul verde», intri direct în conflict cu Armata” (VIDEO)

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, consideră că soluția prin care România își poate apăra pădurile, dar și pădurarii este trecerea fondului forestier în subordinea Ministerului Apărării Naționale.



Măsura a fost introdusă în Germania în anul 1979 și, astfel, cei care au atentat la „aurul verde” au intrat în conflict direct cu armata, ceea ce a împiedicat aplombul exploatărilor forestiere, precum și violența împotriva pădurarilor.



„Vă spun eu acum. Soluția pe care a adoptat-o Germania în 1979. Germania a trecut fondul forestier, toate pădurile Germaniei, în subordinea Ministerului Apărării din Germania și este păzit de armată. Deci în momentul în care te atingi de «aurul verde» sau te atingi de fondul forestier, sau te atingi de pădurari, de cei care apără «aurul verde» intri direct în conflict cu Armata”, a afirmat, vineri, eurodeputatul Rareș Bogdan, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Bună, România” moderată de Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu.



Declarația liberalului vine în contextul în care, în ultimele două luni, doi pădurari români și-au pierdut viața, pe când încercau să protejeze fondul forestier al României, în timp ce un altul a fost bătut grav, dar și pe fondul defrișărilor ilegale din țara noastră.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.