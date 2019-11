România postdecembristă, la a 8-a rundă de alegeri prezidențiale. Klaus Iohannis se poate alătura lângă Traian Băsescu și Ion Iliescu, în clubul celor mai longevivi președinți români (VIDEO)

Românii au mers de șapte ori la urne pentru a-și alege președintele, din 1990 și până acum. Odată cu instalarea lui Klaus Iohannis, România ajungea la patru șefi de stat. Cei mai longevivi au fost Ion Iliescu și Traian Băsescu. De altfel, fostul șef social-democrat a avut chiar trei mandate - două pline și unul parțial, relatează B1 TV.



Ziua alegerilor a ramas in istorie ca „Duminica orbului". Prezenta la vot a fost uriasa, peste 86%. Si asa cum era previzibil, Ion Iliescu, cel care controla Romania a castigat cu un scor covarsitor de 85%.

Primul său mandat de preşedinte a fost marcat in continuare de tulburari sociale fara precedent. Iliescu a chemat minerii in sprijinul sau pentru a inabusi protestele din Piata Universitatii.

Scenariul s-a repetat si in 1991, cand Iliescu a apelat din nou la mineri, de data aceasta pentru a-l inlatura pe premierul de la acea vreme, Petre Roman.

In 1992, a fost organizat un nou scrutin prezidential, dupa ce cu un an inainte fusese adoptate prima constitutie democratica. Iliescu s-a impus din nou, de data aceasta in fata lui Emil Constantinescu, candidatul Conventiei Democrate. In acest mandat, Romania s-a democratizat partial, trecand spre un inceput de economie de piaţă. Ţara noastra a reluat in acea perioada relaţiile cu Uniunea Europeana şi NATO.

Anul 1996 a fost un moment de cotitura pentru tara noastra. Ion Iliescu a candidat pentru un al 3-lea mandat, asta desi potrivit constitutiei presedintele poate avea doar două stagii la Cotroceni. Adversarul sau era acelasi Emil Constantinescu.

Candidatul Conventiei Democrate a castigat surprinzator in ceea ce avea sa fie prima schimbare de putere din istoria post-decembrista.



Entuziasmul victoriei dreptei avea sa se stinga rapid. In cei 4 ani in care CDR a guvernat s-au perindat 3 premieri: Victor Ciorbea, Radu Vasile si Mugur Isarescu. Tara insa face pasi importanti pentru integrarea europeana. Romania semneaza parteneriatul strategic cu Statele Unite si incepe procedurile pentru intrarea in Alianta Nord Atlantica.

La final de mandat , presedintele Emil Constantinescu a facut un anunt care a bulversat complet partidele de dreapta. Liderul de la Cotroceni a anuntat ca renunta sa mai candideze pentru un al doilea mandat, lasandu-i drum liber lui Ion Iliescu.



Victoria lui Iliescu in 2000 a fost astfel una extrem de lejera, mai ales ca in turul 2 s-a confruntat cu Corneliu Vadim Tudor, politician anti NATO si UE si asociat cu extrema dreapta.

In ultimul mandat, Iliescu a preferat sa fie mult mai discret. Puterea reala i-a apartinut lui Adrian nastase, cel care a fost timp de 4 ani premierul Romaniei. Cel mai important moment a fost in 2003, atunci cand tara noastra a intrat in UE.

In 2004, premierul Nastase parea ca are drum liber pentru a „mosteni" presedintia de la Iliescu. In ultimul moment insa, candidatul dreptei, Theodor Stolojan si-a anuntat retragerea din cursa prezidentiala. In locul sau a intrat in lupta Traian Basescu, celalalt lider al coalitiei de dreapta.



Surprinzator, Basescu a reusit sa recupereze handicapul in fata lui Nastase si sa castige alegerile in ceea ce avea sa ramana in istorie drept revolutia portocalie. Primul sau mandat avea sa fie marcat insa de conflictele cu premierul Calin Popescu Tariceanu. Tara insa isi urmeaza drumul ireversibil spre Occident iar in 2007 Romania devine membra a Uniunii Europene.

Tot Basescu a facut un gest unic pentru un politician roman. A condamnat oficial comunismul. O decizie care a fost primita insa cu ostilitate in Parlamentul roman

Finalul mandatului lui Traian Basescu a fost marcat de inceputul crizei economice. Alegerile din 2009 au fost din nou pe muchie de cutit. Primele exit-poll uri il dadeau drept castigator pe Mircea Geoana. Numaratoarea oficiala a aratat insa ca Basescu a castigat un nou mandat, gratie, mai ales, voturilor din Diaspora.



Pentru inceputul celui de-al doilea mandat, Basescu a beneficiat de un guvern fidel lui. Tara a reusit sa iasa din criza financiara, nu fara sacrificii insa. Masurile de austeritate au generat proteste de amploare. Punctul critic a fost atins insa in 2012.

Emil Boc si-a dat demisia la presiunea strazii. Nici urmatorul premier, Mihai Razvan Ungureanu, nu a rezistat mult iar Basescu s-a vazut nevoit sa il nominalizeze pe rivalul sau, Victor Ponta. Ultimii 2 ani de mandat au reprezentat un adevarat joc de sah intre presedinte si coalitia de guvernare.

La nivelul politicii de stat insa, inaugurarea scutului de la Deveselu ramane fara indoiala cea mai importanta realizare.

In Romania, pana acum s-au organizat 7 scrutinuri pentru alegerea presedintelui. Seful statului este ales din 5 in 5 ani. Presedintele nu poate avea mai mult de 2 mandate la Palatul Cotroceni.