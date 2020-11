România, pregătită pentru valul 3 al epidemiei de coronavirus? Ludovic Orban: Noi depunem eforturi constante. Puteți vedea că am făcut progrese (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seară, că autoritățile depun eforturi permanente pentru a crește capacitatea de testare, dar și de tratare a pacienților depistați cu coronavirus. Acesta a precizat că sunt, totuși, și niște limitări legate de personalul specializat insuficient și de capacitățile tehnice. Șeful Guvernului a mai spus că dacă toată lumea va respecta măsurile anticoronavirus, vom ajunge să oprim creșterea numărului de infectări și apoi, chiar la un trend descendent.

Întrebat dacă România e pregătită pentru al treilea val al epidemiei, despre care se preconizează că va veni în Europa în februarie, premierul a răspuns: „Noi facem eforturi constante pentru a ne pregăti pentru a face față și mai bine. Puteți vedea că am făcut progrese, sigur, nu pot să zic că sunt chiar la nivelul nevoilor, dar am făcut progrese pe linie și la nivelul echipamentelor de protecție, în materie de aparate de diagnosticare Real Time PCR. Acum am decis să achiziționăm și trei milioane de teste rapide pentru a fi folosite pentru personalul medical, pentru beneficiarii serviciilor din căminele de vârstnici și persoane cu dizabilități, în centrele de copii. Deci încercăm și așa să creștem capacitatea de testare”.

„În ceea ce privește creșterea capacității de tratare în secțiile de ATI, vedeți că, deși nimeni n-ar fi crezut, există azi în ATI aproximativ 1.180 de pacienți care beneficiază de tratament. Creștem, în continuare, capacitatea de tratare. E adevărat, locuri libere nu sunt foarte multe, numărul variază. Împreună cu Ministerul Sănătății am făcut un plan de creștere a capacității”, a mai precizat Orban.

Acesta s-a referit apoi la „limita de personal, pe de o parte, și de condițiile tehnice. În materie de aprovizionare cu oxigen, facem eforturi permanente pentru a crește capacitatea”.

„Dacă oamenii înțeleg și respectă regulile, cum se întâmplă în mare parte, putem opri creșterea numărului de cazuri și ajunge pe un trend descendent”, a mai precizat șeful Guvernului.

Știre în curs de actualizare

