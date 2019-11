România riscă să piardă 300 de milioane de euro, iar veniturile bugetare estimate sunt cu 10 miliarde mai mari decât cele realizate. Turcan, alături de ministrul Boloș: Fondurile europene, prioritate 0 în Guvernul Orban (VIDEO)

România riscă să piardă fonduri europene de aproximativ 300 de milioane de euro, pentru care există risc de dezangajare, a afirmat vicepremierul Raluca Turcan, într-o conferință de presă comună cu noul ministru de resort, Marcel Boloș.



„Considerăm că este incredibilă situația în care ne aflăm în momentul de față, și anume cu un risc de dezangajare de aproximativ 300 de milioane de euro, cu probleme uriașe în atragerea fondurilor pentru exercițiul viitor financiar, și nu ne referim la o sumă mică, ci la 3,2 miliarde de euro. Dacă ne uităm la dimensiunea resurselor de stat pe care le avem la dispoziție, putem constata că, practic, atragerea fondurilor europene va reprezenta, pentru mulți ani de acum înainte, pentru România, o principală sursă de dezvoltare. De aceea, mandatul domnului Boloș are o însemnătate deosebită pentru ceea ce înseamnă dezvoltare prin investiții a României”, a subliniat, joi dimineață, Raluca Turcan.



Vicepremierul a explicat că fondurile europene au o miză uriașă, având în vedere că, după primele nouă luni, România înregistrează un deficit bugetar „cât pentru un an de zile”, iar veniturile estimate au fost cu 10 miliarde de lei mai mari decât cele realizate efectiv.



„Atunci când nu îți drămuiești bine cheltuielile, locul din care iei bani pentru a acoperi cheltuielile curente obligatorii, pensii, salarii, îl reprezintă sursele de investiții publice, și atunci acestea trebuie compensate cu investiții din fonduri europene”, a adăugat Raluca Turcan.

Noul ministru al Fondurilor Europene a explicat că el și echipa sa se vor mobiliza „cu toate forțele”, pentru ca riscul de dezangajare să fie evitat.



„În discuțiile pe care le-am avut până acum am menționat că este nevoie, într-adevăr, de aceste proiecte de infrastructură și le vom acorda o atenție specială. Pe de altă parte, așa cum menționați, pe termen scurt, avem de evitat riscul de dezangajare, pe care l-ați menționat (...) dar ne mobilizăm cu toate forțele pentru a-l evita. Este prioritatea numărul 1 pe termen scurt. De asemenea, avem, tot ca și obiectiv prioritar, următoarea perioadă de programare. Este vorba despre exercițiul financiar 2021-2027, când pe politica de coeziune, care s-a despărțit de politica agrară comună, România are 30,5 miliarde de euro. Nu mai avem voie să repetăm lecțiile pe care le-am învățat prost până în momentul de față. De ce? Pentru că am avut întârzieri în negocierea acestor documente programatice cu Comisia Europeană și aceasta a dus la întârzierile, la care astăzi suntem martori, iar perioadele de implementare ale proiectelor s-au scurtat foarte mult”, a subliniat Marcel Boloș.

