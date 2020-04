România, în stare de urgență provocată de coronavirus. Președintele Iohannis ar putea emite un decret pentru prelungire, marți, când autoritățile sunt pe cale să adopte și Ordonanța Militară 9 (VIDEO)

Primul decret prezidențial privind instituirea stării de urgență expiră, marți, astfel că este de așteptat ca președintele Iohannis să emită unul nou cât de curând, în condițiile în care șeful statului a anunțat, încă de săptămâna trecută, că a ajuns la concluzia că situația extraordinară de pe teritoriul țării trebuie prelungită cel puțin până la jumătatea lunii mai, în continuarea luptei cu pandemia de coronavirus. Tot în această săptămână ar putea fi lansată și Ordonanța Militară nr. 9, care printre altele ar putea stipula obligativitatea de a purta măști de protecție, potrivit B1 TV.



„Trebuie să vă avertizez că nu e momentul să ne relaxăm. În niciun caz nu e momentul să nu mai respectăm indicațiile autorităților. Toți experții, toți medicii ne spun că evoluția epidemiei depinde de modul în care respectăm indicațiile autorităților. Dacă respectăm indicațiile, evităm contactul și așa mai departe, e posibil să nu avem o creștere foarte mare. Altfel, e posibil să ajungem în scenarii cum am văzut în țările menționate. E clar că nu suntem încă la vârful epidemiei și în niciun caz nu e momentul să ne relaxăm. Să fim atenți, să nu fim panicați și să respectăm indicațiile autorităților. (…) Trăgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. Am cerut Guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în decret. Săptămâna acesta elaborăm textul, iar la începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret, prin care voi prelungi starea de urgență cu încă o lună.Această perioadă este absolut necesară pentru a ține evoluția epidemiei sub control”, declara președintele Iohannis, în 6 aprilie.

Totuși, demersul președintelui ar putea fi pus sub semnul întrebării de PSD, în condițiile în care decretul are nevoie de girul Parlamentului, iar Marcel Ciolacu și alți lideri social-democrați au declarat anterior că „prelungirea stării de urgență, fără o perspectivă economică, ar fi un dezastru”.

„Ei și-au îndeplinit obligațiile cetățenești: au stat în case și au respectat regulile impuse de autorități. Dar ce a facut statul pentru ei în prima lună a stării de urgență?! Avem peste 1,2 milioane de români care și-au pierdut locul de muncă sau sunt în șomaj tehnic, zeci de mii de firme închise și miliarde de euro pierdute. În aceste condiții, prelungirea stării de urgență fără o minimă garanție că vor fi luate măsurile corecte și necesare pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o inconștiență totală”, a declarat Marcel Ciolacu, luni.

Tot marți ar putea fi adoptată și Ordonanța Militară nr. 9 din 2020, care urmează să actualizeze regimul de restricții din România. Anunțul a fost făcut de Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, cu precizarea că printre reglementările actului normativ s-ar putea număra și o serie de prevederi dedicate navigatorilor. Totodată, la graniţa cu Bulgaria s-ar putea permite tranzitarea de către agricultorii din cele două ţări, aşa cum se întâmplă la frontiera cu Ungaria. Potrivit demnitarului, aceeași ordonanță ar veni cu clarificări și pentru persoanele care efectuează munci agricole, mai ales că a văzut „o interpretare a faptului că unii sunt opriţi atunci când merg la munci agricole.

„Săptămâna viitoare, Grupul de analiză va prezenta Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență concluziile cu privire la situația operativă la momentul respectiv. În funcție de concluziile Grupului de lucru și de evaluarea Comitetului, vom promova o nouă Ordonanță Militară. Ce pot să spun acum e faptul că am discutat deja pentru două aspecte pe care le vom cuprinde în Ordonanța Militară. Este vorba despre navigatorii de pe vapoare și tot ce ține de navigația fluvială și maritimă, astfel încât să le acordăm și lor aceleași condiții la intrarea în țară ca și șoferilor de camioane. Deci echivalarea navigatorilor cu șoferii de camioane pentru marfă. A doua e cu privire la tranzitul din apropierea graniței, exact cum am făcut pe granița din vest cu Ungaria, să facem și pe granița de sud cu Bulgaria, pentru acel mic trafic în jurul frontierei, în sensul că mulți muncitori din Bulgaria lucrează în agricultură în România sau sunt inclusiv român care mai vor să se deplasează în apropierea frontierei cu Bulgaria”, declara Marcel Vela, săptămâna trecută, pe B1 TV.