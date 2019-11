România trimite ajutoare în Albania, țară lovită de cel mai puternic cutremur din ultimii 30 de ani. Ministrul Vela: Este vorba despre 52 de militari și 12 tone de echipamente (VIDEO)

România trimite ajutoare în Albania, în condițiile în care statul balcanic a fost lovit de cel mai puternic cutremur din ultimele trei decenii, a anunțat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne. Seimsul a avut 6,4 grade pe scara Richter și a fost urmat de peste 15 replici.



„A fost activat mecanismul de protecție civilă europeană și, în consecință, noi am luat măsura de a trimite echipa de la nivelul ISU, echipă care este autorizată ONU și care, astăzi, va pleca spre Albania, cu două avioane ale MApN. Este vorba de 52 de salvatori și de 12 tone de echipamente, cu un volum de 25 de metri cubi. Astăzi se vor prezenta în Albania, la dispoziția autorităților albaneze, pentru a ajuta la tot ceea ce ține de drama pe care o suferă poporul albanez”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, în direct pe B1 TV.



Întrebat ce mai conține acest mecanism de protecție civilă europeană, Marcel Vela a răspuns: „Noi facem parte din acest mecanism. Se activează în cazul unei nevoi europene și răspundem prezent, iar UE acoperă 75% din costurile de intervenție”.



„Această echipă de căutare-salvare la unitatea noastră specială este formată din 52 de militari. Dacă autoritățile albaneze vor solicita (n.r. - suplimentarea numărului de salvatori), suntem pregătiți să-i ajutăm cu tot ce putem, dar vreau să vă spun că, în cadrul acestui mecanism de protecție civilă europeană, răspund toate statele. Așadar, UE echilibrează intervenția și eu presupun că Albania nu va solicita suplimentarea forțelor din România”, a adăugat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.