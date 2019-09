Romina Rotariu, condamnată definitiv: Fiica fostului fotbalist bătuse un copil de 2 anișori până i-a rupt piciorul (VIDEO)

Fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, Romina, care a agresat un copil de 2 ani până i-a rupt un picior, a fost condamnată definitiv la 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare, plata de daune morale şi muncă în folosul comunităţii. Pedeapsa stabilită de Curtea de Apel Timișoara este mai blândă decât cea dată în aprilie de magistrații Judecătoriei Timișoara. Atunci, Romina Rotariu a fost condamnată la patru ani și patru luni de închisoare cu executare, relatează B1TV.



Scenele halucinante s-au petrecut anul trecut la o creşă din Timişoara. Romina Rotariu era angajată la grădiniţa familiei. După cum se poate vedea din imaginile surprinse de camerele de supraveghere femeia a bătut un copil de doi ani până i-a rupt piciorul.



Romina Rotariu, îl bruschează, trântește și îl lovește pe băiețel, sub privirile celorlalți copii. Cei care au alertat Poliţia au fost părinţii băieţelului. Copilul a fost internat trei săptămâni la spitaulul din Timişoara. Pe lângă fractură, micuțul a suferit și un șoc emoțional.

Romina Rotariu a fost găsită vinovată de comiterea infracţiunilor de lovire şi alte violenţe şi de purtare abuzivă. Atunci femeia a venit şi cu o explicaţie pentru getsul.

