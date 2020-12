Romprest: Acțiunile primarului Clotilde Armand nu au nimic de-a face cu cetățenii Sectorului 1. Ele reprezintă o instigare la încălcarea legislației de mediu

Romprest, compania care se ocupă de curățenie și salubrizare în Sectorul 1 al Capitalei, a respins toate acuzațiile formulate recent de primarul Clotilde Armand (USR) împotriva sa. În acest sector, depozitele necontrolate de deșeuri nu mai sunt ridicate, firma susținând că nu a mai fost plătită de luni bune pentru acest serviciu, că până acum a lucrat pe cheltuiala proprie, iar acest lucru nu mai e posibil. De cealaltă parte, Armand susține că Primăria nu poate da banii, pentru că Romprest a emis facturi nelegal și pentru că nu există buget votat și alocat pentru plata acestora. Mai mult, primarul afirmă că analiza aparatelor GPS ale mașinilor a arătat că serviciile facturate nu au fost prestate. Romprest neagă categoric toate acuzațiile.

Romprest susține că Armand, ca reprezentant al autorității publice locale, nu poate invoca legalitatea tarifelor: „In cazul Contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu public, tarifele sunt aprobate de catre Autoritate, conform prevederilor contractuale, prin Act aditional la Contract, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local. Operatorul delegat este deci obligat sa factureze prestatia in baza acestor tarife aprobate legal, aflate in vigoare. Facturile sunt, deci, emise in deplina legalitate. De asemenea, consideram ca, invocarea caracterului nelegal al unor acte aflate in vigoare, care au fost aprobate de catre Autoritatea Locala prin organul deliberativ, Consiliul Local Sector 1, si contestarea acestora exced cadrului contractual in care Operatorul isi desfasoara activitatea, subiectul fiind de competenta institutiilor abilitate in acest sens”.

Compania a transmis că se vede nevoită să reacționeze, dată fiind „lejeritatea cu care sunt aruncate in spatiul public acuzații nefondate”.

În legătură cu faptul că ar fi cerut bani pe servicii neprestate, Romprest a explicat: „Decontarea prestatiilor din cadrul activitatii de Curatenie Cai Publice pentru operatiunile de Maturat mecanizat si Spalarea carosabilului nu se face raportat la inregistrarile GPS, respectiv la numarul de ore de prestatie (asa cum este cazul deszapezirii), ci la suprafata salubrizata, conform programelor intocmite de catre Autoritatea Contractanta. Mentionam ca, datele GPS confirma pozitia autospecialelor si, prin diferenta timpilor inregistrati, numarul de ore de prestatie in care functioneaza echipamentele montate pe autospecialele Romprest”.

Firma mai susține că, în cadrul operațiunilor de măturare mecanizat, se intervine și manual, fara consemnarea separată a acestor operațiuni. Măsurarea manuală este mai costisitoare, dar „prin aceasta interventie manuala, pe care ne-am asumat-o integral din punct de vedere operational si financiar, reusim sa asiguram starea de curatenie, singura obligatie contractuala pe baza careia se confirma prestatia”. Același lucru este valabil și în cazul operațiunii de spălare mecanizată a carosabilului.

Romprest a mai precizat că verifică aparatele GPS de pe mașini din proprie inițiativă: „Ne declaram, inca o data, disponibilitatea de a supune toate inregistrarile GPS aferente prestatiilor din cadrul activitatii de Curatenie Cai Publice unei noi verificari, la solicitarea si sub coordonarea Autoritatii contractante, Consiliul Local al Sectorului 1. Avem insa solicitarea, legitima, de a se confirma intocmai rezultatele acestei verificari”.

Romprest mai afirmă că desfășoară activități de salubrizare stradală pe sprafețe suplimentare și, dacă decontarea prestației s-ar face conform datelor de pe GPS, „valoarea facturilor ar creste substantial, suprafata salubrizata, confirmata si nedecontata fiind de milioane de metri patrati lunar".

Compania mai susține că atitudinea lui Clotilde Armand nu are nimic de-a face cu cetățeni Sectorului 1 sau cu contractul și prevederile sale și că aceasta se exprimă, deși „nu are nici calitatea si nici cunostintele necesare”.

Romprest acuză că Armand nu urmărește interesele cetățenilor Sectorului 1, ba dimpotrivă: „Pentru ca, analizand atat la nivelul starii de curatenie cat si la nivel financiar, respectiv al implicatiilor pentru bugetul local, este evident ca NU se urmareste interesul cetatenilor, din contra. Pentru ca, orice incalcare a legislatiei de mediu privind atingerea tintelor de deviere atrage amenzi si orice intarziere la plata serviciilor atrage penalitati. Deci costuri suplimentare la bugetul local”.

Romprest mai susține că toate acțiunile întreprinse de primar până acum reprezintă „instigare la incalcarea prevederilor legislatiei de mediu si a legilor si regulamentelor pe baza carora se desfasoara serviciul de salubrizare”.

Compania mai acuză faptul că nu există niciun fel de comunicare cu Primăria condusă de Clotilde Armand.

„Am incercat, va siguram, cu rabdare si cu toate argumentele legale si contractuale. La intalnirea care NU a avut loc, conform declaratiei Primarului din cadrul Sedintei de Consiliu Local din data de 04.12.2020, dar care s-a desfasurat in realitate, in sediul Primariei, in data de 16 noiembrie 2020. Intalnire la care, pentru a intruni reprezentativitatea necesara asumarii imediate a solutiilor ce urmau a fi agreate de catre parti, din partea Romprest au participat cinci membri din conducerea executiva si avocatul Companiei.

Am sperat ca se va da dovada de o minima diligenta pentru a intelege situatia reala precum si impactul economic pe care il are neplata facturilor restante pentru serviciile prestate si confirmate asupra Operatorului, in conditiile in care la acea data erau depasite de scadenta facturi in valoare de peste 85 milioane lei. Am sperat ca se va da dovada de o minima diligenta pentru a constientiza specificul si importanta acestui serviciu si, in consecinta, ca vom stabili, de comun acord, solutii viabile care sa conduca la rezolvarea amiabila a situatiei, in interesul comun al cetatenilor si al partilor contractante. Or, in plenul Sedintei de Consiliu Local, Doamna Primar a negat insasi existenta acestei intalniri.

Am vazut solutiile unilaterale ale Doamnei Primar. Au fost intens mediatizate. Urmeaza sa vedem si urmarile acestora”, a mai transmis Romprest, printr-un comunicat.