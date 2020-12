Romprest publică un document, după ce Clotilde Armand (USR), primarul Sectorului 1, a catalogat firma drept „mafia gunoaielor”: „Am ales neutralitatea, dar nu ne mai permitem tăcerea”

Firma Romprest a venit cu o nouă reacție în criza gunoaielor din Sectorul 1, care se acutizează pe zi ce trece. De zile bune, firma nu mai ridică depozitele necontrolate de deșeuri, acuzând Primăria condusă de Clotilde Armand (USR) că nu și-a plătit facturile. De cealaltă parte, Armand a afirmat că facturile nu sunt întocmite corect și că Primăria nu dispune de banii necesari.

Duminică, Romprest a publicat un document, anume raportul întâlnirii din 7 mai dintre reprezentanții ei și consilieri locali USR de la acea vreme. În cadrul discuțiilor, a fost prezentat procesul de colectare a deșeurilor de pe raza Sectorului 1.

În același nou comunicat, Romprest a insistat că nu dorește să facă politică și a reproșat primarului faptul că, într-o postare, a catalogat firma drept „o mafie a gunoaielor”. Romprest insistă că până acum a avut răbdare și a ales neutralitatea, pentru a nu fi acuzată de implicare politică. Totuși, după toate acuzațiile nefondate, această catalogare drept „mafie a gunoaielor” e deja prea mult și se impune o reacție. Iată ducomentul:

Recent, Romprest a anunțat că a limitat temporar activităţile din cadrul serviciului de salubrizare și că urmează chiar să le sisteze, asta deoarece nu a mai fost plătită pentru aceste servicii de patru luni. „În ultimele 4 luni, începând cu luna Iulie 2020, asigurăm exclusiv din surse proprii sau atrase. (...) Practic, finanțăm integral Serviciul de salubrizare al Sectorului 1 al Municipiului București. (...) Am ajuns la epuizarea integrală a resurselor financiare”, transmitea compania, la finele lunii trecute.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Noul comunicat Romprest:

„Am dat dovada de responsablitate si am avut rabdare. Am ales neutralitatea, asa cum am ales, mereu, sa aplicam principiile corecte in conduita de afaceri. Pentru a nu fi acuzati si de parti-pris politic, pe langa restul acuzatiilor nefondate, tendentioase, care ni se aduc public in ultima perioada.

Acum, insa, suntem calificati drept "mafia gunoaielor" de catre Primarul ales al Sectorului 1. Din acest moment inainte, nu ne mai permitem tacerea, pentru ca nu dorim ca lipsa noastra de reactie publica sa fie catalogata drept admitere a acuzatiilor.

Am ales, deci, sa punem la dispozitia opiniei publice un prim document, dovada clara a disponibilitatii si transparentei de care Romprest a dat dovada fata de cei care administreaza astazi sectorul 1, de-a lungul timpului. Am stat la masa in repetate randuri. Stiti cine suntem si cunoasteti activitatea noastra, Doamna Primar, v-am explicat, cu toate cifrele pe masa.

Astazi, in ziua alegerilor parlamentare, suntem "mafia gunoaielor"?

Pe noi va rugam sa nu ne amestecati in politica, Doamna Primar.

Nu stim cum ar trebui sa va simtiti, in calitate de Primar, nu suntem alesi locali. Dar in calitate de om, alb sau nu, ar trebui sa va fie rusine, Doamna Primar!

Cei 3000 de angajati ai Companiei Romprest Service SA”