Rovana Plumb a declarat, luni, că nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea de când a fost închis. Întrebată dacă va merge să-l viziteze la Penitenciarul Rahova, europarlamentul social-democrat a precizat că are alte planuri.

“Eu va anunt ca din aceasta dupa-amiaza o sa plec la Bruxelles, peste doua saptamani va fi si o intalnire a partidului socialist european in cadrul caruia activez ca si membru, asa ca am prioritati in perioada urmatoare si in ceea ce priveste organizatia de femei, organizatia din Dâmbovița si PES-ul. Va multumesc foarte mult”, le-a spus Plumb jurnaliștilor.

Rovana Plumb era protejata lui Liviu Dragnea. Înainte ca acesta să ajungă după gratii.

Știripesurse.ro reamintește că Dragnea a anunțat într-o emisiune TV că o susține pe Rovana Plumb să ajungă comisar european, iar aceasta a început să plângă de fericireî, în direct, la auzul veștii.