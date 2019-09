Rovana Plumb a fost respinsă de Comisia juridică din PE și NU va mai fi comisar european. Rareș Bogdan: O rușine foarte mare, pe care România o suportă din cauza Vioricăi Dăncilă (VIDEO)

Rovana Plumb a fost respinsă în urma audierilor din Comisia juridică a Parlamentului European, unde fusese chemată să justifice diferențele din declarația de avere. În aceste condiții, eurodeputatul PSD nu va mai fi comisar european pentru Transporturi din partea României, iar Guvernul Dăncilă trebuie să vină cu o nouă propunere pentru acest post.



Membrii forului intraparlamentar au respins-o cu 15 de voturi „pentru”, șapte „împotrivă” și două abțineri.



Fără avizul Comisiei juridice, Rovana Plumb nu poate fi audiată în Comisia pentru Transporturi din Parlamentul European, deci nu poate ajunge la votul din plenul instituției, care ar fi trebuit să confirme în cele din urmă instalarea ei în funcție.

Vestea vine în contextul în care Rovana Plumb, nominalizată de Guvernul Dăncilă pentru funcția de comisar european pentru Transporturi, a mers, joi, în Comisia juridică a Parlamentului European pentru o audiere excepțională, în care trebuie să dea explicații cu privire la diferențele dintre declarațiile de avere depuse la Bruxelles și la București.

Comisia juridică din PE vrea să clarifice diferențele dintre declarațiile de avere depuse la București, respectiv cele de la Bruxelles, în condițiile în care din cea comunitară lipseau două împrumuturi în valoare de aproape un milion de euro, potrivit digi24.ro.

Rovana Plumb ar avea un împrumut la BRD făcut în anul 2007, în valoare de 800.000 de euro, cu scadență în 2030, dar și unul făcut chiar în acest an, în valoare de 800.000 de lei, cu scadență în 2021, potrivit declarației de avere depuse în 25 iunie 2019 la Camera Deputaților.

Rareș Bogdan, în direct pe B1TV: O rușine foarte mare, pe care România o suportă din cauza Vioricăi Dăncilă

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române în PPE, a recunoscut joi, în direct pe B1TV, că respingerea Rovanei Plumb este „o rușine foarte mare” pentru România, cauzată de premierul Dăncilă

„Înseamnă o rușine foarte mare. O rușine pe care România o suportă din cauza acestui guvern incompetent, din cauza doamnei Dăncilă, care se încăpățânează să conducă Guvernul României, în loc să-și conducă găinile prin curtea de la Videle. Îmi pare foarte rău că sunt atât de dur, dar credeți-mă, m-am săturat eu să fiu oprit pe coridoarele Parlamentului European, să mi se bată obrazul, să mă întrebe de ce nu găsim un om, în toată țara aceasta de 22 de milioane cu care să venim curat. Domnii de la PSD nu înțeleg că toate mizeriile pe care le-au făcut în trei ani de zile și toată ascunderea de bani, și toată mizeria pe care au făcut-o se văd și se știu foarte bine la Bruxelles. Ne afectează întreaga țară”, a afirmat Rareș Bogdan.

