Roxana Mînzatu (PSD): Program de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Deputata PSD Roxana Mînzatu se arată încrezătoare că programul de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, inițiat în timpul guvernării social-democrate, va continua.

"Mă bucur că inițiativa noastră a fost preluată și extinsă și, în sfârșit, linia de finanțare s-a lansat, într-un final, în 25 februarie 2020, cu termen limită de depunere a proiectelor 25 mai 2020.

Bugetul oferit este de 30 milioane de euro dar acesta trebuie să acopere acum șapte regiuni de dezvoltare (Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru și Nord Vest), cu o medie de puțin peste 4 milioane de euro per regiune (precizez că alocarea / competiția rămâne una națională, nici o regiune nu are un buget propriu garantat, totul depinde de interesul local al organizațiilor de a depune proiecte)", scrie deputata PSD pe Facebook.

Nevoia de suport este mai mare, iar acesta este un început.

Totodată, Mînzatu spune că are încredere că organizațiile care vor câștiga finanțare "vor oferi servicii și suport de cea mai bună calitate copiilor și celor care îi îngrijesc aici, acasă, cât timp părinții lucrează în afara țării."

Iată cine poate cere finanțare în cadrul acestui proiect

• școli publice și private din rețeaua școlară națională, furnizori de servicii de orientare sau consiliere școlară, parteneri sociali din învățământul preuniversitar, instituții de cult și asociații religioase, instituții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale, dar și ONG-uri.

Prin proiecte vor fi sprijiniți:

• preșcolari, elevi din învățământul primar, gimnazial, secundar superior,

• părinți / tutori / persoane care au în griljă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Pentru a fi eligibili să beneficieze de ajutor și de serviciile din proiect, copiii vor avea domiciliul sau reședința în una dintre cele șapte regiuni și unul dintre părinți plecat de cel puțin 6 luni în străinătate.

"Aceste aspecte vor fi stabilite printr-o anchetă socială realizată de organizațiile care implementează proiectele", precizează Mînzatu.

Prin această linie de finanțare POCU pot fi finanțate proiecte mici sau proiecte mari.

În cadrul proiectelor mici numărul minim al preșcolarilor și elevilor sprijiniți trebuie să fie de 30 per proiect. Valoarea maximă eligibilă va fi de 300.000 euro per proiect.

În cadrul proiectelor mari numărul minim al preșcolarilor și elevilor sprijiniți trebuie să fie de 91 per proiect. Valoarea maximă eligibilă va fi de 1 milion euro per proiect.