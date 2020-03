Roxana Mînzatu (PSD): 'Un profesionist care a ținut învățământul preuniversitar din Brașov în prima linie a performanței a fost demis'

Deputata PSD Roxana Mînzatu critică în termeni duri schimbarea din funcție a Inspectorului General Școlar din Brașov, Adrian Bucur.

Mînzatu spune că prin meritul acesteia, învățământul de sub Tâmpa a fost în prima linie, iar schimbarea ei este, de fapt, o răfuială politică.

Afirmând că nu se teme să laude sau să susțină proiectele altor parlamentari de la alte partide, Mînzatu afirmă că de această dată profesionalismul de care are nevoie țara în aceste momente grele a fost demis.

Redăm mai jos postarea integrală

'Eu, una, nu am avut si nici nu am vreo problema in a recunoaste meritele unui om de administatie sau aflat in serviciul public care e liberal sau userist sau... ist... daca a facut treaba buna pentru cei multi, care a dovedit profesionalism.

Mai mult, #public si in repetate randuri am recunoscut merite ale competitorilor politici din PNL sau USR.

Cu #fapte, cu #legi si cu hotarari guvernamentale m-am luptat, si nu e metafora, sa ajut proiectele unor oameni politici anti-PSD, din alte partide, dar care demonstrasera profesionalism si rezultate pentru comunitate.

Nu am pretins niciodata ca sunt un politician Altfel, cum se lauda multi.

Am zis sa las faptele sa vorbeasca daca pot eu sa fiu, cu adevarat, altfel decat cei din aceasta clasa politica care isi perpetueaza greseala de a alunga profesionistii din zona de decizie

Azi, Ariana Bucur, un profesionist in educatie apreciat, care a tinut invatamantul preuniversitar din judetul Brasov in prima linie a performantei, a fost inlocuita din jobul de Inspector General Scolar. Schimbarea ei a fost facuta de catre politicienii “altfel”, cei ai “României Normale”...

Delictul ei? Candva a fost secretar de stat intr-un guvern PSD. Banuiesc, caci despre o evaluare profesionala nu putem vorbi.

Nu ii duc grija profesionala Arianei, nu are nevoie de functii pentru a contribui la acest domeniu.

Deplang insa aceasta eterna cursa a rafuielilor politice pe joburi din sistemul public pe care toate partidele au sustinut-o, dintotdeauna. In acest fel, nu vad de ce profesionistii ar mai alege sa faca politica vreodata. Pedeapsa de a apartine unei familii politice este oricum.. capitala.

O deplang azi, in “Romania Normala”, votata masiv si promisa de un partid politic care nu face decat sa repete greseli pe care le-a facut si in trecut.

In plina criza a omenirii, o criza profunda si a scolii, in atata incertitudine, cand, totusi experienta este atat de necesara, Guvernul Orban sau doamna ministru Anisie isi duc inainte rafuielile politice. Sau personale. Domniile lor stiu.

Si sanctioneaza un om care a facut din Brasov pionier in multe reforme bune educationale, de la invatamantul profesional dual la educatia online... samd.', scrie Mînzatu pe Facebook.