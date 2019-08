Roxana Wring (USR): Introducerea vinietei pentru București, o mostră de heirupism / Ce măsuri propune consilierul general USR

Roxana Wring, consilier general USR, a catalogat inițiativa primarului Gabriela Firea de a introduce vinieta pentru București drept „mostră de heirupism”, explicând că, în lipsa unei fundamnetări corecte, această decizie poate fi un „dezastru”.

„«Heirupismul» ca stil de management. Asta este ceea ce putem învăța din tot mandatul Gabrielei Firea. Cea mai recentă lecție, chiar astăzi când primarul a anunțat că introduce vinieta pentru București. Este o mostră de heirupism, la fel cum a fost, dacă vă mai aduceți aminte, banda unică ce a funcționat o singură zi pentru că a fost prost pregătită, prost anunțată și prost implementată.

Avem acum aceeași situație. O idee aplicată în alte orașe, dar care riscă să fie transformată în dezastru de Gabriela Firea. Și explic de ce. În mod normal, astfel de decizii se iau după o analiză atentă a cifrelor. Nu am auzit de la actualul primar date precise despre câte astfel de mașini circulă zilnic în București, care este suma totală pe care speră să o obțină la bugetul local și cu cât va scădea poluarea din Capitală în urma introducerii acestei măsuri. Nu am auzit nici de facilitățile de transport vor fi oferite celor care, descurajați de vinietă, vor dori totuși să meargă cu transportul în comun. Unde să-și lase mașinile, ce noduri de transport vor avea la dispoziție sau ce variante ocolitoare.