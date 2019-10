Ambasadorul Valery Kuzmin, dezvăluiri despre relația cu Iohannis, Dragnea sau Kovesi: Era fostul lider PSD un om apropiat de Rusia?

Ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, a vorbit, într-un interviu, despre relația pe care o are cu cele mai influente personaje de pe scena publică românească. Întrebat dacă Klaus Iohannis l-a invitat pe Vladimir Putin la București sau ar fi aranjată vreo vizită în sens invers, acesta a arătat că dacă era în pregătire, ambasada ar fi știut.

"Voi v-ați amestecat între America și Rusia, între Rusia și America. Dacă vă interesează această întrebare concretă, 'dacă oare domnul Iohannis l-a invitat pe domnul Putin aici la București'? Teoretic, bineînțeles, această invitație putea să treacă pe lângă ambasada noastră, asta pur teoretic. Practic, dacă această vizită ar fi fost în pregătire, am fi știu de acest lucru", a arătat Valery Kuzmin.

Întrebat despre relațiile politicienilor români cu Ambasada Rusiei, diplomatul a arătat că aceștia evită o astfel de legătură.

"Poziția a doua, le evită. Este o întrebare pentru dânșii. Noi nu putem să dăm răspunsuri pentru politicienii români", a subliniat Valery Kuzmin.

Un subiect care a atras atenția presei românești a fost cel al legăturilor dintre Liviu Dragnea și Rusia. În ciuda speculațiilor, Valery Kuzmin a catalogat totul drept "fake news" și că el nu are nicio informație privind vreo vizită a lui Dragnea pe la ambasadă.

"Primul răspuns este că domnul Dragnea este la închisoare. Vedeți, în România se vorbește foarte mult, cum putem răspunde la tot ce se vorbește în România, cum putem face acest lucru? Ce vă interesează în mod concret?

Pentru asta eu nu am niciun fel de informații. Atât pot să vă spun. Că atunci când eu am venit în România, iar domnul Dragnea era șeful Camerei Deputaților, era o practică diplomatică de a face o vizită de protocol la persoanele cu funcții de conducere. M-am adresat cu această rugăminte la șeful Camerei Deputaților, nu am primit răspuns și nu a fost singurul, nici șeful Senatului nu a răspuns la această cerere. Și inclusiv mai multe alte personalități politice care comunică foarte bine cu alți ambasadori, ne-au evitat.", a subliniat diplomatul rus.

Acesta a fost întrebat și de numirea Laurei Codruța Kovesi în fruntea Parchetului European, dar a evitat vreun comentariu.

"Când o să fie numită în funcție, atunci o să vedem ce o să fie, noi îi considerăm pe oameni după fapte. Într-adevăr trebuie să luptăm împotriva crimei, așa că relațiile sunt de colaborare între UE și Rusia", a arătat ambasadorul rus.

Această teorie a lui Valery Kuzmin poate fi urmărită la minutul 27:50 al acestui interviu