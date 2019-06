Sabin Orcan: ''Newsweek România îi va boicota, de azi, pe liderii politici care se duc la Antena 3''

Newsweek România îi va boicota de acum încolo pe liderii politici, indiferent de partid, care merg la emisiunile postului Antena 3, a anunțat directorul publicației, Sabin Orcan. Acesta a insistat că jurnaliștilor Newsweek nu le pasă de argumentele de tip ”real politik”, atâta vreme cât din platourile Antena 3 ”se manipulează și se linșează fără rușine”.

”Preiau ideea de la Claudia Pirvoiu. Și vă anunț pe această cale că #NewsweekRomania îi va boicota, de azi, pe liderii politici care se duc la Antena 3. Regula se aplică tuturor, indiferent de partid (PNL, USR-PLUS, PMP). Deci zero știri pozitive despre ei, zero preluări de comunicate de la ei, zero interviuri cu ei. Nu ne interesează niciun argument de tip ”real politik”. Nu atâta vreme cât din platourile pe care le frecventează se manipulează și se linșează fără rușine. Dacă-și doresc voturi cu orice preț, treaba lor. Să le difuzeze mesajele alde Gâdea, Ciuvică și compania. Noi nu suntem în aceeași oală cu ei!”, a scris Sabin Orcan, pe Facebook.

Precizarea vine în contextul discuțiilor privind prezența lui Dan Barna, președintele USR, în emisiunea lui Mihai Gâdea.

G4Media: Nu v-a părut rău că prima ieșire importantă în presă după câștigarea alegerilor a fost la Antena 3, un post care v-a insultat și v-a jignit toată campania? Din drogați, securiști și sorosiști nu v-a scos?

Dan Barna: Nici pe departe. Dacă aș da timpul înapoi aș face la fel, fără să clipesc. Pentru fiecare român din cei două milioane care ne-au votat cu încredere, cu entuziasm, cu speranță, există tot în această România un alt român, tot două milioane, aproximativ, care nu ne cunoaște. Care nu a avut ocazia să mă audă și să ne audă și pe care eu consider cred că trebuie să le respectăm în egală măsură.

G4Media: Nu e cam minor câștigul ăsta în raport cu validarea unui mecanism de manipulare care a ținut România asta ani de zile în minciună?

Dan Barna: Eu nu văd lucrurile așa, mijloacele de presă, inclusiv Antena 3, RTV, G4, toate mijloacele de media.

Ulterior, într-un interviu pentru Digi24, liderul USR și-a nuanțat declarațiile: ”Jurnalistul nu este un mijloc. Jurnalistul este o componentă fundamental necesară a societății, care trebuie să facă informare, care trebuie să facă educație, care trebuie să transmită informații corecte și care trebuie să ajute oamenii să înțeleagă realitatea vremurilor în care trăim. Acesta e jurnalistul. Stă cu ochii pe politicieni, îi critică, își exprimă păreri despre gesturile lor, acesta este jurnalistul. Omul politic, actorul, purtătorul de mesaj, influencerul care utilizează presa, utilizează mijloacele media – televiziunea, site-ul, radioul – pentru a se adresa oamenilor folosește această oportunitate ca pe un mijloc. Eu, ca om politic, merg la o televiziune sau alta sau am fost la o televiziune sau alta tocmai că pentru mine a fost un mijloc de a mă adresa unui electorat care nu se uita în altă parte, care urmărea acel mijloc de comunicare. Nu era jignitor față de profesioniștii din media. Pur și simplu, presa ca instrument – o televiziune, un radio – poate să fie un mijloc pentru un om politic de a-și transmite mesajul și exact ăla a fost sensul poziției mele. Cum în egală măsură admit, exact ceea ce am spus, că jurnaliștii în sine sunt rotițe funcțional necesare ale societății”.