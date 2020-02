Șansele pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi, pur „teoretice”. Nicușor Dan: Pro România și Ponta s-au sucit și au votat împotrivă, în ceea ce ar putea fi un prim pas spre PSD (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat independent susținut de USR la Primăria Capitalei, a explicat joi seară, în direct pe B1 TV, ce șanse mai sunt pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

„Teoretic există, practic nu există nicio șansă pentru votul în două tururi, pentru că am avut acest partid, Pro România, în jurul lui Ponta, care inițial susținea, și acum, când a fost să confirme acest vot pentru două tururi, s-a sucit și a votat împotrivă. Există două variante. Există OUG, care are două riscuri. În ipoteza în care un guvern va fi votat de Parlament, ca să nu declanșeze alegeri anticipate, teoretic poate să dea OUG. OUG are două posibilități de a fi atacată. Una printr-un artificiu la CCR, cu șanse mari de a trece, iar a doua poate să fie dezbătută în procedură de urgență de Parlament. Camera decizională este Camera Deputaților și, prin această alianță PSD, UDMR, Pro România, care are majoritate certă în Camera Deputaților, o să fie abrogată”, a declarat Nicușor Dan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat de ce s-a răzgândit Pro România cu privire la acest proiect de lege, Nicușor Dan a răspuns: „Nu am înțeles acest lucru. Pot să speculez doar că e un prim pas pentru o reapropiere de PSD, dar nu am mai multe informații în acest sens”.