Săptămână de foc pe prima scena politică. Răspunsul PSD, la strategia PNL de a declanșa alegerile anticipate (VIDEO)

Săptămână de foc pe scena politică! Începe lupta pentru anticipate. Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat că azi va prezenta lista cu miniștri în Parlament, relatează B1 TV.

Între timp, însă PSD se pregătește să sesizeze CCR. Marcel Ciolacu a anunțat că votul pentru învestirea guvernului nu va fi dat înainte de decizia Curții.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat că azi va depune sesizarea către Curtea Constituţională cu privire la desemnarea, pentru a doua oară, a lui Ludovic Orban în funcţia de premier de către preşedintele Klaus Iohannis. El a adăugat că acest subiect va fi discutat luni în Comitetul Executiv Naţional al partidului.

Legat de anticipate, şeful interimar al PSD a spus că nu se teme de votul românilor.

