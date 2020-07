Comitetul Național pentru Situații de Urgență se reunește într-o ședință, luni, în care oficialii români vor actualiza lista țărilor din așa-zisele zone verde și galbenă. Tot atunci, autoritățile ar putea stabili și alte măsuri pentru strategia României de răspuns la criza COVID-19.

