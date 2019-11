Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică dimineață, la sediul MAI, că doar șapte incidente au avut loc în primele de ore de vot și că acestea au fost „minore”.

„Ca și număr de incidente e un număr mic, șapte incidente. Singurul incident, s-a continuat campania electorală la secția de vot într-o secție, dar în rest sunt incidente minore. Procesul se desfășoară în condiții bune și am primit garanții ferme că dispozitivele sunt mobilizate și sunt gata să intervină”, a declarat Ludovic Orban.

Primul-ministru a subliniat că „întotdeauna” a fost „optimist”, dar a explicat că, comparativ cu turul precedent, finala prezidențialelor se desfășoară pe timpul unor condiții meteo nefavorabile.



Așteptăm exercitarea dreptului de vot până la finalul zilei. Întotdeauna am fost optimist. E și o zi diferită de ziua din primul tur. În primul tur a fost o vreme frumoasă, chiar aproape o zi devară. Astăzi este o vreme de toamnă târzie, în mai multe zone ale țării. Sunt convins că până la finalul zilei cât mai mulți români vor decide să-și exercite dreptul de vot.

