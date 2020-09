Șapte lideri județeni ai PNL și-au anunțat demisia în urma rezultatelor slabe de la alegerile locale (VIDEO)

La două zile de la alegerile locale, liberalii iau primele măsuri în privința celor care nu au performat la scrutinul din 27 septembrie. Astfel, liderii PNL care au obținut sub 27% la votul politic au demisionat, informează B1 TV. Astfel, șapte lideri de organizații județene fac acum un pas în spate. Demisiile au fost anunțate în ședința de miercuri a Biroului Politic Național al PNL.

Liderii județeni care și-au anunțat demisiile sunt Ionel Palăr (Bacău), Alexandru Dănăilă (Brăila), Cristinel Romanescu (Buzău), Lucian Heiuş (Hunedoara), Tinel Gheorghe (Ialomița), Adrian Albu (Satu Mare) și Nicolae Robu (Timiş).

De altfel, Nicolae Robu și-a anunțat încă de luni plecarea de la conducerea PNL Timiș, după înfrângerea pe care a suferit-o în alegerile pentru primăria municipiului Timișoara. Funcția de primar la Timișoarei va fi ocupată în urmîtorii patru ani de Dominic Fritz, care aa candidat din partea USR-PLUS.

”Domnule preşedinte PNL, având în vedere pierderea de către mine a alegerilor locale pentru funcţia de Primar al Timişoarei, prin prezenta, îmi dau demisia din funcţia de Preşedinte al Filialei Timiş a PNL. Cu stimă şi urări de succes pentru dv şi pentru PNL, Nicolae Robu”, i-a scris Robu președintelui PNL, Ludovic Orban, potrivit news.ro.

În aceeași ședință, liberalii au decis să facă alianțe cu cei de la USR-PLUS și PMP pentru formarea unor majorități atât în județul Călărași, cât și în județul Cluj. O altă hotărâre se referă la interzicerea oricărei alianțe cu PSD, Pro România sau ALDE.Cum arată Bombonica, fosta soție a lui Liviu Dragnea (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.