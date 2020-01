Scandal, în direct, pe tema poluării din Capitală. Primarul Gabriel Firea, către ministrul Mediului: ”Mutați-vă din București, dacă nu vă place!” (VIDEO)

”Mutați-vă dacă nu vă place în București!” Asta îi recomandă primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ministrului Mediului Costel Alexe. Cei doi au avut un schimb de replici la un post de televiziune pe tema poluării din București.

Discuțiile în contradictoriu au început după ce ministrul a tras un semnal de alarmă legat de faptul că în curând Bucureștiul nu va mai avea unde să depoziteze gunoiul menajer.

„Sunt revoltat. Ministerul poartă o corespondență și i-am pus în vedere Primăriei Capitalei de fiecare dată că trebuie să se preocupe să identifice soluții, pentru că Bucureștiul, astăzi, produce un milion de tone de deșeuri pe an din cele 6 pe care le produce România”, a declarat ministrul Costel Alexe, la Antena 3.

În replică, edilul Gabriela Firea a spus că Primăria Capitalei a luat măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului, iar faptul că Bucureștiul este pe locul 4 în privința poluării și nu pe primul arată exact faptul că proiectele derulate au dat roade.

„Faptul că avem din ce în ce mai multe mașini proprietate personală de aproape unică folosință e un fapt îngrijorător. De aceea, facem campanii ca cetățenii să folosească transportul public în comun. Foarte multe autobuze merg goale pentru că avem obișnuința de a circula cu autoturismul personal”, a spus Firea.

La rândul lui, Costel Alexe a continuat seria de acuzații la adresa Primăriei și a spus că bucureștenii respiră în fiecare zi aer poluat deoarece municipalitatea nu ia măsuri în acest sens. Răspunsul ediului nu a întârziat să apară.

”E foarte rău că un ministru nu știe ce se întâmplă în București. (...) Mutați-vă din București, dacă nu vă place în București!”, a fost replica Gabrielei Firea.

