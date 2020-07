Scandal în interiorul PSD! Deputatul Cătălin Rădulescu, supărat pe un coleg de partid: „Îți voi face plângere penală”

Scandal uriaș în interiorul PSD! Deputatul Cătălin Rădulescu este supărat pe colegul său, președintele PSD Argeș Ion Mînzînă, pe care îl amenință că îi va face plângere penală pentru că l-ar fi înjurat.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, cel supranumit „deputatul Mitralieră” spune că nu poate accepta jignirile și înjurăturile celui pe care l-a ajutat să devină președinte, așa că va lua măsuri în instanță.

„Iată stimati colegi, stimati primari , dragi cetățeni ai Argesului, ce om am susținut sa ajungă Presedintele Psd Arges. Rusine sa îți fie dle Ion Manzana, sa înjuri ca la usa cortului un coleg, un deputat al României, un medic, numai pentru ca ti-am cerut reintroducerea mea in grupul Psd, de unde tu ai luat decizia de a ma scoate, pentru ca am postat părerile unor colegi marcanți ca : Bostinaru, Pascu , Codrin , Teodorovici , Arsene, vis a vis de starea dezastruoasa a partidului. Nu m-a înjurat nimeni in viața mea așa cum m-ai înjurat tu pe mine și pe ceilalți lideri ai Psd -ului. Am crezut ca te ridici deasupra staturii tale, de fost electrician și ca ai înțeles ca venind in PSD de la PRM, aici nu se înjura colegii care au alte păreri, ci este respectat fiecare membru cu opinia lui, dar ceea ce ai făcut astăzi îmi arată starea in care a ajuns Psd -ul, dacă in conducerea partidului sunt oameni care înjura birjereste colegii, ii cenzurează și ii elimina din grupuri ca pe vremea comuniștilor. Regret nespus faptul ca nu am candidat la conferința județeana și ca te-am susținut sa ieși președinte, nu meriți aceasta funcție. Nu așa trebuie sa fie un președinte, nu ca un huligan și un golan care bate și înjura lumea, și nu își respecta colegii. Nu asta e Psd -ul lui Iliescu, Nastase, Geoana, Ponta și Dragnea. Din cauza celor ca tine, suntem unde suntem, din cauza celor ca tine, pleacă oamenii din partid. Lumea se așteaptă ca președinții de organizatii sa fie niște intelectuali, cu bun simt, cu cei șapte ani de acasă, care sa respecte fiecare membru, sa i se adreseze cu calm, sa accepte diversitatea de opinii și păreri, sa accepte sa fie criticat atunci când greșește. Asta e liderul dorit de oameni . Nu sa înjuri și sa ameninți atunci când nu îți convine . Psd Arges , nu e proprietatea ta personală , nu e pofta și hatirul tău , nu dai tu afara membrii numai pentru ca e dorința ta și pentru ca nu sunt de acord cu tine si își postează părerile lor și a altora.

Înjurături ca la ușa cortului

Mama mea a fost învățătoare și de curând a suferit un AVC din cauza căruia nu mai poate merge și nu îți permit tie, Manzana sa îmi înjuri morții mamei și sa ma înjuri ca la usa cortului din spatele unui telefon ca un las și ca ultimul golan de pe strada . Eu nu te-am jignit și nu te-am înjurat niciodată nici pe tine nici pe alți colegi, indiferent ca nu am fost de acord cu opiniile tale sau ale altora . Am acceptat totdeauna ca fiecare sa aibă opinia lui , ca de asta Psd e înca , un partid democratic , am criticat atunci când cineva a întins coarda sau a criticat un alt coleg cu o expertiza mult mai buna decât a lui , dar niciodată nu am înjurat un coleg. Astăzi ti-ai dat arama pe fata, astăzi ti-ai arătat adevarata fata întunecată , astăzi ai demonstrat încă o data ca ești un prm-ist și nu un Psd -ist cu ștaif și nu pot accepta ca cel pe care l-am ajutat sa devină președinte ,sa ma jignească , sa îmi înjure familia , prietenii , colegii din partid . Băutura pe care o consumi zilnic , te face sa te exprimi golănește și sa te porți execrabil fata de colegi primari sau fata de un coleg parlamentar și te descalifica și ca, coleg și ca președinte . Am fost la cele doua cele mai bune licee din Pitești , Bălcescu ( Bratianu ) și Zinca Golescu , am făcut facultatea la timp după liceu și nu orice facultate ci cea mai buna, Medicina , mi-am riscat viața in timpul revoluției , am condus organizatia Arges, ca președinte FSN la 27 de ani , tot la 27 de ani am fost cel mai tânăr deputat din primul parlament al României , am condus comisia de politica externa și am fost Președintele delegației României la NATO , sunt deputat la al treilea mandat , am fost vicepreședintele comisiei de afaceri europene și al comisiei de transporturi și infrastructura , președintele Psd Diaspora și Chestorul Parlamentului , nu m-ai luat de pe drumuri, nu m-ai adus tu acum 25 de ani in Psd , nu m-am plimbat ca tine prin trei partide diferite , și nu îți permit nici tie nici altora sa ma jignească, sa ma amenințe, sa ma înjure , numai și numai pentru ca nu susțin aceasta conducere naționala dezastruoasa și ilegală a partidului nostru, partid in care ai ajuns și tu!

Plângere penală

Mâine îți voi face plângere penală pentru amenintare și îți fac proces pentru calomnie și denigrare, pentru ca eu folosesc pârghiile legale și nu amenințările , înjurăturile și calomnia . Iar pentru cum te-ai manifestat astăzi , sa îți fie rusine Ion Manzana , o sa plece lumea de lângă tine , halal președinte!”, scrie Rădulescu pe pagina sa de Facebook.

Suspendat pentru 12 luni

În luna martie, PSD Argeş anunța că se delimitează de declaraţiile deputatului Cătălin Rădulescu referitoare la românii care revin în ţară în contextul pandemiei, propunând suspendarea acestuia timp de 12 luni.

“PSD Argeş se delimitează de declaraţiile deputatului Cătălin Marian Rădulescu, declaraţii pe care le consideră inacceptabile şi iresponsabile privind cetăţenii români care revin în ţară pe fondul pandemiei generată de noul coronavirus. Mai mult ca oricând, e nevoie acum de unitate, de empatie şi solidaritate pentru a trece cu bine peste greaua încercare cu care ne confruntăm. Noul coronavirus reprezintă o ameninţare la adresa sănătăţii şi securităţii globale”, se arăta într-un comunicat al PSD Argeş de la vremea respectivă.