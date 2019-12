Scandal în Parlament. Nicolae Bacalbașa (PSD): ”Aceasta se numește, din punct de vedere psihiatric, delir”/ Florin Roman (PNL): ”Regele a murit. Trăiască regele. Bufonul a rămas același” (VIDEO)

A început războiul rece dintre PNL și social-democrați în Parlament. PSD dă peste cap bugetul liberalilor. Două proiecte cu un impact bugetar major - dublarea alocațiilor pentru copii și reducerea TVA de la 19 la 16% - au fost scoase din sertar de PSD, care cere acum votul deputaților. Și, ca sa îi bulverseze și mai mult pe liberali, social-democrații vor ca pensiile speciale să fie întoarse la comisie, dupa ce, marți, a reuşit să impună, în aceeași comisie, adoptarea acestor măsuri fiscale.

Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa și liderul deputaților PNL, Florin Roman, s-au jignit la dezbateri, în faţa parlamentarilor, transformând şedinţa de plen într-un adevărat circ.

”Îmi amintesc de momentul în care domnul Dragnea, ilustrul dumneavoastră conducător, mergea la premierul tehnocrat de atunci, domnul Cioloș, solicitându-i amânarea scăderii TVA. Apoi l-ați trecut dumneavoastră în programul de guvernare, iar după ce l-ați trecut în programul de guvernare, ați spus că este o prostie. Da, eu sunt inițiatorul acestui proiect de lege și mi-l asum pentru că ceea ce nu înțelegeți dumeavoastră este că liberalii au altă gândire economică decât dumeavoastră. Sunt uimit de tupeul pe care îl aveți, venind astăzi să dați vina pe PNL, în condițiile în care ați mâncat bugetul României”, a declarat deputatul PNL Florin Roman.

”Îmi pare foarte rău că sunt pus în situația să dau un drept la replică. Am fost amenințat de data aceasta după ce colegul meu a profanat (SIC!) injurii și, ca de obicei, a amenințat. Data trecută, când n-a vrut să plece zece minute de la microfon, mirosea violent a alcool. Acum nu l-am mirosit, nu știu, dar, ca medic, apropo de speech-ul dumnealui, pot să spun cu toată responsabilitatea, că aceasta se numește, din punct de vedere psihiatric, delir. Din punct de vedere al lumii din care provin, se numește mârlănie”, a spus, la rândul său, Nicolae Bacalbașa.

”Regele a murit. Trăiască regele. Bufonul a rămas același”, a fost replica lui Florin Roman.

