Liviu Pleșoianu acuză conducerea PSD că vrea să-i saboteze candidatura la șefia partidului.

Deputatul social-democrat mai spune că nu este singurul căruie i se pun bețe în roate. Codrin Ștefănescu ar fi și el pe lista neagră a Vioricăi Dăncilă, afirmă Pleșoianu.

„Se zvonește, să vedem ce spune doamna Dăncilă despre asta, că vor să scoată funcția de secretar general, să nu mai fie votat la Congres, ci să fie numit secretarul general în CEx. Se zvonește, sper să nu fie adevărat. În cazul meu, se zvonește că se încearcă să se blocheze candidatura prin tot așa, un element birocratic, în sensul că pot să am susținere de la 10 organizații, dar dacă nu am susținere de la organizația din care fac parte, atunci nu aș putea să-mi depun candidatura. Dna Dăncilă a spus că vrea democrație în acest partid. Eu îmi doresc să ajung la acest Congres și să vorbesc”, a spus Pleșoianu, la sediul partidului din Băneasa.

Viorica Dăncilă 'este alt om, este teleghidată'.

"Sper ca doamna Dăncilă să nu aibă sfetnici care vin din zona servicilor. Servicii au un rol important, dar să facem un efort ca oamenii care-și asumă un rol politic să nu aibă legătură cu serviciile.

Spre deosebire de doamna Dăncilă, nu sufăr de bipolaritate politică'', a adăugat Pleșoianu.

