Scandal în Senat după alegerea lui Meleșcanu. Tăriceanu a făcut o criză de nervi: ''Dumneavoastră, colegii din PSD, aţi făcut un gest execrabil' (VIDEO)

Proaspătul șef al Senatului, Teodor Meleşcanu, a mers miercuri la Guvern, pentru a negocia cu Viorica Dăncilă. Portofoliile vacante sunt mai importante probabil decât atribuţiile de serviciu, pentru Meleşcanu, lucru taxat şi de Opoziţie în plenul Senatului, acolo unde a fost din nou scandal.

”Domnule președinte de ședinta, voiam să vă întreb, în primul raând, unde este domnul președinte al Senatului? Că dacă începem cu o absență după ce abia l-ați ales ieri e destul e grav. E la Guvern, nu? Ah, semnează adeziunea la PSD. Domnule președinte, să știți că atunci când îți iei banii de președinte al Senatului să și vii la muncă. Eu înțeleg că domnul Meleșcanu e cu multe surse de venit, dar ar fi drăguț să și vină la serviciu, dacă tot l-ați ales așa, cu mare tam-tam”, a declarat liberala Alina Gorghiu în plenul Senatului.

În același timp, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a înaintat o adresă prin care cere retragerea susținerii lui Teodor Meleșcanu.

”Dumneavoastră, colegii din PSD, ați făcut un gest execrabil și ați făcut alegerea unui membru din grupul ALDE în condițiile în care grupul a avut propria propunere, încălcând regulamentul”, a răbufnit Călin Popescu Tăriceanu.

Teodor Meleșcanu nu a putut participa la prima şedinţă din Senat, după ce a fost votat şef, pentru că a avut treabă multă la Palatul Victoria. Potrivit unor surse, Meleşcanu a negociat cu Viorica Dăncilă în privinţa fotoliilor de miniştri vacante, pe care Dăncilă vrea să le ofere parlamentarilor ALDE. (Detalii AICI)

