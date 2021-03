Scandal în Senat. Silviu Vexler (Minorități): Un senator îl invocă cu patos pe un om care e criminal de război / Sorin Lavric (AUR): Nu mă dezic o iotă de cuvintele pe care le-am spus (VIDEO)

Scandal în plenul Senatului între senatorul AUR Sorin Lavric și reprezentantul minorității evreiești Silviu Vexler.

Vexler a catalogat drept o „umilinţă îngrozitoare la adresa victimelor Holocaustului” existenţa a două proiecte de lege, prin care se doreşte reintroducerea indemnizaţiilor oferite de statul român pentru urmașii foștilor legionari.

De partea cealaltă, Sorin Lavric a susținut că nu va înceta să-și exprime admirația pentru personaje precum Mircea Vulcănescu sau Valeriu Gafencu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.