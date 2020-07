Scandal în USR: Ana Ciceală îl acuză pe Dan Barna că a lansat un fake news ca s-o scoată din cursa pentru Primăria Sectorului 3, apoi a și cenzurat-o

Ana Ciceală, propunerea USR pentru a deveni candidatul comun al Dreptei la Primăria Sectorului 3, îl acuză pe liderul Uniunii, Dan Barna, că a scos-o din cursă lansând o informație falsă despre ea, iar apoi i-a blocat orice încercare de a răspunde.

Într-un mesaj pe grupul de Facebook ”Tribuna USR”, care nu este controlat de oamenii lui Barna, Ciceală l-a acuzat pe Barna că ar fi transmis colegilor de partid că ea a cerut funcția de viceprimar al Sectorului 3, în schimbul renunțării la candidatură. Potrivit înțelegerii dintre USR și PLUS, această funcție ar trebui să-i revină lui Vlad Voiculescu (PLUS). Ciceală a insistat că ea nu a cerut funcția, ci i s-a făcut această ofertă, pe care a refuzat-o explicit. Ana Ciceală mai precizează că ea a ajuns să posteze mesajul pe grupul ”Tribuna USR”, după ce explicațiile i-au fost șterse în mod repetat de pe grupul ”USR la guvernare”, controlat de oamenii lui Dan Barna.

Ana Ciceală a scris că i-a fost semnalat un articol în presă potrivit căruia Dan Barna ar fi declarat că s-a ajuns la un acord prin care USR-PLUS ceda PNL-ului candidatura pentru Primăria Sectorului 3. Ea a precizat că a infirmat public această informație, dat fiind că ea nu știe să existe un astfel de acord. În mesajul public, Ciceală insistase că nu o interesează să participe la discuțiile de culise: „Îmi doresc ca Opoziția să aibă candidați comuni în București. Dar să fie cei mai buni candidați, nu produsul netransparent al unui algoritm politic. Nu vom învinge nici PSD-ul și nici pe Negoiță cu jocuri de culise”.

„Apoi am citit pe grupurile interne ca sunt acuzata de Dan Barna ca as stiut despre acordul respectiv si ca as fi cerut functii la schimb. Am raspuns civilizat ca nu este adevarat. Am spus ca stiu despre discutii, dar ca nu stiu sa existe vreun acord. Iar povestea cu functia de viceprimar este ca la Radio Erevan: nu eu am cerut-o, ci mi s-a oferit. Si nu am acceptat-o, ci am refuzat. In scris, pe mail si whatsapp ca sa nu avem discutii. Ar fi fost oricum absurd sa o accept in conditiile in care, conform protocolului cu PLUS, functia de viceprimar ii revine lui Vlad Voiculescu”, a explicat Ana Ciceală în mesajul postat pe grupul ”Tribuna USR” și obținut de ziare.com.

Aceasta a precizat că cel mai dezamăgită a fost să constate că explicațiile ei pe subiect sunt șterse în mod repetat de pe grupul ”USR la guvernare”: „Am postat si a doua oara. Si a treia si a patra oara. Apoi nu am mai putut posta deloc. Au incercat mai multi colegi, dar si postarile lor au fost sterse. Acuzatia lui Dan Barna la adresa mea a ramas”.

„USR-ul nu este gasca de troli care a acaparat comunicarea in partid. Suntem oamenii astia multi, seriosi, muncitori si civilizati, care nu avem mereu timp sa stam pe facebook si sa cenzuram opinii, care avem bunul simt sa ascultam si parerea celuilalt, care intelegem ca in politica scopul nu scuza niciodata mijloacele”, a mai scris Ciceală, potrivit ziare.com.

Pe 28 iunie, alianţa USR-PLUS a prezentat candidaţii pentru primăriile celor șase sectoare din Capitală: Clotilde Armand, la Sectorul 1, Radu Mihaiu, la Sectorul 2, Ana Ciceală, la Sectorul 3, Simona Spătaru, la Sectorul 4, Alexandru Dimitriu, la Sectorul 5 și Alexandru Gâdiuță, la Sectorul 6.

Liderul USR București, Claudiu Năsui, a declarat că rămân deschise negocierile cu reprezentanții PNL cu privire la eventuale candidaturi comune.

Politica pumnului în gură la USR. Cazul filialei din București



Nu este prima dată când membri ai USR acuză că sunt cenzurați de oamenii fideli conducerii actuale a partidului. În cel mai recent mare scandal a fost vizat de acuzații Claudiu Năsui, președintele USR București.

Florina Presadă, senator al Uniunii Salvați România, a reproșat conducerii USR București că nu este corect să reducă la tăcere, pe grupul oficial de Facebook al filialei, membrii cu mesaje critice. Drept mulțumire la această observație constructivă, moderatorii grupului i-au aplicat acesteia fix același tratament: au cenzurat-o.

La rândul său, Claudiu Năsui a declarat că pe acel grup se discută „foarte liber”, dar există niște reguli pe care inclusiv senatorii trebuie să le respecte.