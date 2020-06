Scandal în USR-PLUS: Alexandru Dimitriu, propus la Primăria Sectorului 5, acuzat că i-a apărat pe frații Micula și colaborează cu un apropiat al PSD

Alianţa USR-PLUS şi-a prezentat candidaţii pentru primăriile de sector. Preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, a declarat în cadrul conferinței că toți sunt oameni integri. La rândul său, preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui, a afirmat că baza negocierilor cu PNL pentru stabilirea unor eventuali candidați comuni e reprezentată de criteriile de integritate. Totuși, probleme pare să aibă chiar unul dintre candidații Alianței. Fostul președinte al organizației Sector 5 a USR, Alexandru Surcel, susține că a sesizat Comisia de integritate a Alianței în ceea ce-l privește pe Alexandru Dimitriu, candidatul proaspăt desemnat de USR-PLUS pentru Primăria Sectorului 5. Potrivit lui Surcel, Dimitriu însuși ar avea probleme de integritate. Printre altele, candidatul Alianței la Sectorul 5 ar fi asociat cu Gheorghe Piperea, un apropiat al PSD, la casa de avocatură Piperea&Asociații, și ar mai fi și avocatul controversaților afaceriști Micula. Mai mult, Dimitriu este acuzat că ar fi făcut sex cu o minoră, notează psnews.ro.

Duminică, preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui, și preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, au prezentat în cadrul unei conferințe candidații Alianței la primăriile de sector: Clotilde Armand, Radu Mihaiu, Ana Ciceală, Simona Spătaru, Alexandru Dimitriu şi Alexandru Gâdiuţă.

Vlad Voiculescu a declarat că Alianța propune alegătorilor oameni integri: „Vă putem promite că sunt oameni integri, că o să aducă lângă ei alţi oameni la fel ca ei, că nu o să facă trocuri politice pe colţul mesei şi că o să se apuce de lucru din prima zi”.PROBLEME ÎN CĂSNICIE PENTRU UNA DINTRE CELE MAI IUBITE VEDETE DIN ROMÂNIA! PRIMELE DETALII

La rândul său, Claudiu Năsui a afirmat că negocierile cu PNL pentru desemnarea unor candidați comuni rămân deschise, dar liberalii trebuie să vină și ei cu propuneri de candidați care să respecte criteriile de integritate: „Baza sunt criteriile de integritate pe care noi le-am prezentat şi de la care noi nu putem face rabat în niciun caz. Discuţia este de competenţă şi asupra oamenilor - şi pentru USR PLUS lucrul acesta este foarte important. Doar că nu este din PSD nu înseamnă automat că este bun. În Bucureşti, USR PLUS este prima opţiune de vot şi atunci nu trebuie să dezamăgim şi nu vom prezenta nicio persoană asupra căreia există dubii de integritate sau competenţă”.

Totuși, se pare că fix una dintre propunerile Alianței are probleme. Este vorba despre Alexandru Dimitriu, candidatul USR-PLUS pentru Primăria Sectorului 5. Fostul președinte al USR Sector 5, Alexandru Surcel, susține că a sesizat comisia de integritate a Alianței în ceea ce-l privește pe Dimitriu, propunerea PLUS Sector 5. Printre altele, acesta ar fi asociat cu Gheorghe Piperea, un apropiat al PSD, la casa de avocatură Piperea&Asociații, și ar mai fi și avocatul controversaților afaceriști Micula. Mai mult, Dimitriu este acuzat că ar fi făcut sex cu o minoră.