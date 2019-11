Scandal pe salariul minim în Comisia de muncă: Contre între ministrul Violeta Alexandru și președintele comisiei (VIDEO)

Scandal monstru la audierea ministrului Muncii în Parlament. Violeta Alexandru a fost criticată în Comisia pentru muncă a Camerei Deputaților, după ce a anunțat că se va consulta inclusiv cu Consiliul Investitorilor Străini, pentru a vedea ce decizie va lua cu privire la salariul minim pe economie. Președintele forului legislativ, deputatul PSD Adrian Solomon, a întrebat-o de ce nu se întâlnește înainte cu investitorii români.

Preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Adrian Solomon, i-a atras atenţia Violetei Alexandru că nu ar trebui să se axeze pe consultările cu investitorii străini în privinţa creşterilor salariale, ci pe cele cu patronatele şi sindicatele din ţară.

După ce a fost chemată pe nepusă-masă la Comisia pentru muncă a Camerei Deputaților, fără să i se spună și de ce, şi a fost luată la rost de şeful comisiei, Violeta Alexandru a reacţionat.

Întregul moment poate fi urmărit în videoclipul de mai jos:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.