SCANDAL pentru voturile din DIASPORA! PSD-istul Cătălin Rădulescu cere ANULAREA alegerilor prezidențiale și anunță că face plângere la DNA (VIDEO)

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat, joi, în cadrul emisiunii “Se întâmplă acum” de pe B1 TV că va face plângere la DNA pentru fraudarea alegerilor.

PSD-istul vrea anularea alegerilor, după ce a aflat de la președintele AEP, Florin Mitulețu-Buică, că s-au primit plicuri de la românii din Diaspora cu votul prin corespondență, pentru turul doi.

"Nu se poate așa ceva. Cum să primiți voturi pentru turul doi, când nu știți cine o să ajungă acolo. Este de neacceptat. O să merg și o să fac plângere penală la DNA pentru fraudarea alegerilor. Vom cere anularea lor", a spus deputatul.

