Competiția internă pentru desemnarea candidatului alianței USR - PLUS în alegeri locale pentru Primăria Capitalei riscă să creeze un scandal uriaș în interiorul alianței. Mai exact, după ce USR a votat sâmbătă pentru dememnarea lui Nicușor Dan drept candidatul formațiunii, președintele PLUS; Dacian Cioloș, a subliniat în continuare că îl susține pe Vlad Voiculescu, lucru care a atras supărarea senatorului USR, Cristian Ghica.

Într-un mesaj într-un grup intern al USR, Cristian Ghica, care este și membru în Biroul Național al formațiunii, îl acuză pe Cioloș de atitudine arogantă și neligitimă prin faptul că a comentat deciziile interne ale USR și susține că prin astfel de lucruri PLUS se poziționează drept competitor și nu ca un partener.

”Cu ce drept se bagă Dacian Cioloș în deciziile USR?! (…) Ceea ce spune Dacian Cioloș este absolut inacceptabil. Nimeni de la noi nu le-a spus celor de la PLUS pe cine și cum să voteze (…) Așa că nu înțeleg de ce insistă Cioloș să se bage peste deciziile noastre. Este o atitudine arogantă și nelegitimă. Alianța este formată din două partide diferite, cu două conduceri diferite și cu două opțiuni diferite în privința candidatului la Primărie. Nu scrie nicăieri în protocolul Alianței că Cioloș este lider suprem și că trebuie să dansăm cu toții după cum cântă el. Ca să fie foarte clar, este strict treaba membrilor USR pe cine decid să susțină, nu numai pentru primărie, ci pentru orice funcție (…) Dacă Nicușor Dan este cel care poate să o bată pe Firea, nu văd absolut niciun motiv pentru care cei de la PLUS ar putea să-i refuze susținerea. Decât, repet, din cauza unor orgolii stupide sau dintr-un interes public meschin. Am tot sperat ca ieșirile de până acum ale lui Dacian Cioloș să fie niște excepții nefericite. Dar ele devin o regulă. Așa că ar trebui poate să-i reamintim lui Dacian Cioloș că a refuzat să intre în USR. Apoi a refuzat fuziunea. Apoi a refuzat o alianță în care ponderea USR/PLUS să fie cea dată de sondaje (…) Pentru PLUS, USR nu mai este un partener, ci un competitor!”, a scris Cristian Ghica pe grupul intern al USR ”Poiana lui Iocan”.

Reamintim că, Nicușor Dan, fondator al USR dar acum deputat independent, a fost desemnat, sâmbătă, drept candidat al filialei USR Bucureşti pentru Primăria Capitalei. În cursa internă a alianței, acesta urmează să se dueleze cu Vlad Voiculescu pentru desemnarea unui candidat unic.

Într-o conferință de presă susținută sâmbătă, Nicușor Dan a subliniat că este nevoie de ”o conlucrare a forțelor de opoziție împotriva administrației Firea-PSD” în vederea alegerilor locale din vara lui 2020. (Detalii AICI)

În acest context, candidatul la Primăria Capitalei a propus un calendar pentru stabilirea unui candidat pentru Primăria Capitalei. (Detalii AICI)