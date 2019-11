UPDATE: Dacian Cioloș a ținut să respingă aceste informații. Liderul PLUS a precizat că obiectivul lor e să consolideze cooperarea dintre cele două partide.

„Neg foarte ferm alegațiile că ar fi discuții subterane în cadrul PLUS, iar cine declară astfel de lucruri nu văd să aibă alt obiectiv decât acela de a semăna neîncrederea și suspiciunea între două forțe politice care lucrează de ani de zile. Într-adevăr, de mâine vom avea convorbiri telefonice cu membrii Consiliului Național, în care vom discuta modalitățile în care putem întâri colaborarea dintre cele două forțe politice trăgând concluziile rezultatului la prezidențiale. Obiectivul nostru este nu doar să mergem împreună, ci și să întârim colaborarea între cele două formațiuni politice în Alianță. Orice alte mesaje nu sunt decât intenții de a semăna suspiciuni și neîncredre între partenerii unui proiect politic care capătă contur și care foarte probabil îi îngrijorează pe unii”, a declarat Dacian Cioloș, pentru G4Media.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Liderii PLUS au pus la punct mai multe variante de lucru pentru situația în care Dan Barna, candidatul alianței USR-PLUS la prezidențiale, reușește sau nu să ajungă în turul doi de scrutin.

Astfel, dacă Barna chiar a pierdut competiția cu Dăncilă pentru intrarea în turul al doilea, PLUS pregătește să inițieze încă din seara de duminică o consultare cu filialele partidului.

Una din variantele de discuție este preluarea lidership-ului alianței de către PLUS, sub forma unei fuziuni între cele două partide, informează G4Media, care citează surse din cadrul partidului. Liderii PLUS vor să facă pasul cât mai rapid, pentru a evita degradarea previzibilă a relațiilor dintre cele două partide, mai susțin, pentru G4Media, surse de la vârful PLUS.

Cei de la PLUS iau în calcul și varianta consolidării alianței prin înscrierea ei la Tribunal. O decizie va fi luată la Consiliul Național PLUS de pe 16 noiembrie.

„Încercăm să găsim o cale pentru a rămâne în Alianță împreună. Ne așteptăm ca în USR să scoată cuțitele la Dan Barna, dar problema e că nu are cine să-l înlocuiască. Cosette Chichirău sau Stelian Ion sunt posibili candidați la șefia partidului, dar nu au anvergura necesară”, au mai declarat, pentru G4Media, sursele PLUS.

În schimb, în cazul în care Barna câștiga net în fața lui Dăncilă, oamenii lui Cioloș își puneau problema dacă USR va mai rămâne în alianță.

Exit-poll-ul CURS – AVANGARDE o arată pe Dăncilă la 22,5% și pe Barna la 16,4%. Exit-poll-ul IRES o dă pe Dăncilă la 22% și pe Barna la 16,1%.