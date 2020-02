Nou scadal în USR-PLUS: Dezbaterea pentru alegerea candidatului comun la Primăria Iași, anulată în ultimul moment de Cosette Chichirău / Reacția PLUS

Tensiuni fără precedent în interiorul Alianței USR-PLUS, la Iași. Reprezentanții celor două formațiuni politice trebuiau să decidă, duminică, 23 februarie, în cadrul unei dezbateri, care va fi candidatul unic al Alianței la Primăria Iași, la alegerile locale din vara acestui an.

Reprezentanții USR Iași, organizație condusă de Cosette Chichirău, au anunțat amânarea evenimentului, cu doar 24 de ore înainte de ziua în care era programat, fără a-și consulta partenerii de alianță.

Anunțul a fost făcut, sec, printr-o postare pe pagina de Facebook a USR Iași. Motivul invocat a fost dorința de a avea ”o dezbatere mai largă, incluzând mai mulți actori politici ieșeni”.

”Dragi ieșeni,

Amânăm evenimentul de duminică pentru a organiza o dezbatere mai largă, incluzând mai mulți actori politici ieșeni.

În contextul ultimelor evenimente de pe scena politică a Iașului, dorim să avem o dezbatere mai extinsă a dreptei, prin care să punem pe masă proiectele noastre, să decidem împreună și cu ajutorul cetățenilor ce este mai bine pentru ieșeni.

#DreaptaCurataPentruIasi”, se arată în mesajul citat.

O reacție la postare a venit, în scurt timp, chiar de la reprezentanții PLUS Iași, care au reclamat faptul că o dezbatere agreată de comun acord ”nu poate fi anulată unilateral”. În plus, aceștia au anunțat că duminică se vor prezenta la dezbatere, așa cum era stabilit inițial.

”Dragi colegi, aceasta este o dezbatere pentru stabilirea candidatului comun al Alianței USR-PLUS pe care am agreat-o de comun acord. Nu poate fi amânată unilateral.

Vă așteptăm la dezbatere pentru a prezenta ieșenilor programele și viziunea candidaților pentru Iași. Noi ne-am pregătit și ne prezentăm, duminică, la ora 11.00, la Hotel Traian”, se arată în mesajul organizației PLUS din Iași.

Postarea cu pricina a fost ștearsă însă de pe pagina USR Iași, dând naștere la comentarii critice din partea internauților.

”Poate comentariul pe care ei îl tot șterg să vă ajute să mai lămuriți din interpretări”; ”Dacă se ajung la faze de genul ăsta... încep să mă lămuresc”; ”Recunoașteți ca ambii candidați de la USR și PLUS sunt foarte slab pregătiți și ezita sa între în competiție pentru un loc 2 la sigur”; ”Candidatul PLUS va fi prezent. Nu ezită să intre în competiție pentru locul 1!”; ”Până vă mai gândiți voi, trec alegerile. Este timp pentru pregătirile din 2024”; ”De ce stergeti comentariul celor de la Plus?”; ”Ce dreapta sunteti voi, daca atacati dreapta?! Voi sunteti stanga, in frunte cu pesedistii!”, sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe pagina USR Iași după izbucnirea acestui scandal.

Între timp, Liviu Iolu, reprezentantul PLUS în cursa pentru desemnarea candidatului Alianței la Primăria Iași, a anunțat că evenimentul nu este anulat și, prin urmare, el se va prezenta duminică la dezbatere.