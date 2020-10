Scandalul intern din USR continuă. Iosif Prodan, către Dan Barna: Încă aștept demisia aia pe care ți-am cerut-o încă din noaptea turului I de la Prezidențiale. Dacă chiar îți pasă de partidul ăsta, fă un pas în spate

Scandalul intern din USR pare departe de final. Iosif Prodan, membru în partidul condus de Dan Barna cere demisia acestuia de la șefia formațiunii. Într-o postare amplă pe Facebook, Prodan scrie că se aștepta ca după ”episoadele absolut tîmpite de acum un an cu excluderile și suspendările abuzive”, lucrurile să se fi calmat, iar oamenii să se concentreze ”pe construit și făcut treabă”. ”Dar se pare că Barna nu e de aceeași părere”, notează membrul USR, care face o serie de comentarii pe tema principalelor întrebări apărute în spațiul public cu referire la tensiunile din USR.

”Sigur ați auzit de "scandalurile" recente din USR. Credeam sincer că după episoadele absolut tîmpite de acum un an cu excluderile și suspendările abuzive, lucrurile s-au calmat și putem să ne concentrăm pe construit și făcut treabă. Dar se pare că Barna nu e de aceeași părere. Iar noi, useriștii veniți din stradă, de la proteste și din societatea civilă, nu sîntem genul ăla care tac și ascund gunoiul sub preș. Am oprit Roșia Montană (LE: don't get me wrong, n-am zis că USR a oprit Gold Corp, ci că sînt destui useriști care au pus umărul în campania aia), am oprit OUG13, am trimis PSD-ul în irelevanță prin campaniile pe care le-am făcut în ultimii ani și crezi că vii tu, Barna, care n-ai fost în stare să învingi la vot o semi-analfabetă, să schimbi votul nostru cu decizii luate din pix? Timp de 4 ani în Parlament, în loc să-i trimiți la colț pe alde Iordache și Șerban Nicolae, mai degrabă te-au influențat ei pe tine. Nasol bilanț”, scrie Iosif Prodan.

În acest context, el a explicat de ce nemulțumiții din USR nu își fac un alt partid.

”Da, simplu de zis. După ce am muncit doi ani jumate pentru USR (alți colegi au deja vreo 5 ani de cînd fac asta) să plec pur și simplu și să-l las pe Barna să culeagă rodul muncii mele și ale colegilor mei? No chance. Și pînă la urmă - unde să plec? La PNL la un loc cu toți pesediștii pe care i-au racolat anul ăsta? E drept că, dacă lucrurile chiar nu se pot rezolva în niciun fel (deși eu cred că încă mai sînt 2-3 soluții, să vedem ce iese) nu sînt nebun să mă lupt cu morile de vînt”, a precizat Prodan.

La întrebarea de ce membrii care fac opoziție la gruparea Barna nu reușesc să schimbe în bine licrurile din USR, el a precizat că acest lucru se întâmplă ”parțial pentru că USR a fost capturat de Echipa Barna. (...) Pe de altă parte, eforturile noastre interne de a echilibra raportul de forțe dintre Barna și opoziție (în care mă situez) a fost complet anulat de fuziunea cu PLUS”.

”Eu și colegii mei din USR ne-am zbătut în ultimii ani ca partidul ăsta să reprezinte o alternativă politică reală. Uneori am reușit, acum cred că tocmai am dat-o de gard rău de tot. Dar asta pentru că am început să devenim tot mai puțini, we've got outnumbered și ne era rușine să invităm pe cineva în partid să ne ajute, la cîte mizerii se petreceau aproape zilnic. Am tot sperat că poate reușim s-o dregem singuri. Dar am sperat degeaba, acum ne toporizează Barna et co la foc automat”, a mai scris Iosif Prodan.

El își încheie postarea precizând că se așteaptă ca în urma acesteia să apară o sesizare pe numele său „din partea unor fideli de-ai lui Barna”. Totodată, Iosif Prodan îi cere demisia lui Dan Barna, precizând că i-a sugerat să facă acest lucru și după ce a ratat calificarea în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2019.

”Dacă o să fiu exclus pentru textul ăsta, practic se va demonstra că tot ce am scris e adevărat. Pînă una alta, fac tot ce pot ca lucrurile să nu rămînă așa. Iar, Dane, încă aștept demisia aia pe care ți-am cerut-o încă din noaptea turului I de la Prezidențiale. Ți-am zis-o și live, 2 zile mai tîrziu și m-ai luat cu vrăjeli că "ne-am setat greșit obiectivele" bla bla mi-am dat seama că n-am cu cine să mă înțeleg și ești pierdut în lumea ta. Dacă chiar îți pasă de partidul ăsta, fă un pas în spate și lasă pe cineva mai capabil să se ocupe. E evident că nu te pricepi și ne tragi pe toți în jos”, a mai precizat Iosif Prodan.

Scandalul intern din USR continuă. Iosif Prodan, către Dan Barna: Încă aștept demisia aia pe care ți-am cerut-o încă din noaptea turului I de la Prezidențiale. Dacă chiar îți pasă de partidul ăsta, fă un pas în spate