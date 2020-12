Scandalurile în care a fost implicată senatoarea AUR Daniela Șoșoacă

Diana Șoșoacă este proaspăt senator și totodată, unul dintre cei mai vizibili și cei mai vocali parlamentari români. În ultimele luni, avocata a fost implicată în mai multe scandaluri și situații controversate.

Octombrie 2020. Diana Șoșoacă, prezentă la Mitropolia din Iași, la moaștele Sfintei Parascheva

Diana Șoșoacă s-a poziționat drept un politician care militează împotriva obligativității purtării măștii în spațiile publice. În contextul COVID-19, Guvernul a interzis slujbele religioase în primă fază, iar mai apoi a impus diferite restricții, contestate de parlamentarul AUR. Astfel, de Sfânta Parascheva, Diana Șoșoacă a fost unul dintre cei care s-a opus vehement restricțiilor și a forțat intrarea slujbașilor până aproape de biserică.

„Am venit până aici, în față, unde nu trebuie să fie locuri rezervate și invitați. Invitat este poporul român și dacă nu l-au lăsat ei, nicio problemă. Am dat eu la o parte jandarmii și am intrat aici cu tot poporul", a declarat de la Mitropolie Diana Șoșoacă, pentru Iași1.ro.

Noiembrie 2020. Diana Șoșoacă, atac la adresa ministrului Sănătății, Nelu Tătaru

În cadrul vizitei ministrului Sănătății Nelu Tătaru la Spitalul din Lețcani, Diana Șoșoacă a pus tunurile pe oficialul Guvernului. Parlamentarul AUR i-a reproșat lui Tătaru mai multe probleme în contextul COVID-19.

„De ce internați oameni asimptomtici? Câți oameni sunt internați în acest spital, domnule Tataru? Suntem parte din poporul român și așteptăm să ne răspundă! Mor oamenii cu zile în spitale! Domnule Tataru, iți e frică să vorbești cu poporul român? Rușine, domnule Tătaru, că ești plătit din bani publici!

De ce nu vă puneți costumele să vă apere de COVID? Deci nu e așa de periculos covidul dacă intrați fară costumele speciale? Unde vă sunt tunelurile dezinfectante cu care ați omorât copiii din Romania, nenorociților, criminalilor?! Mizeriilor ce sunteți, ați omorât un popor întreg!", a reproșat Diana Șoșoacă.

Noiembrie 2020. Diana Șoșoacă, proteste în Iași, după anunțul închiderii piețelor

Revoltată după ce Guvernul a anunțat închiderea piețelor, pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID-19, Diana Șoșoacă a făcut front comun cu piețarii, contestând decizia.

„Nu trebuie să permiteți să vi se închidă hala pentru că romanul e prea obedient. E dreptul vostru să munciți, în condițiile în care hypermarketurile nu se închid, sunteți tot magazine și voi. Am vorbit cu avocații mei și vom da în judecată aceste măsuri. Păi, ce facem? Îmbogățim hypermarketurile și românii noștri sărăcesc?", a declarat Diana Șoșoacă.

Decembrie 2020. Diana Șoșoacă, fără mască la întâlnirea cu Klaus Iohannis

Diana Șoșoacă s-a opus purtării măștii și în cadrul Administrației Prezidențiale. Doar la întâlnirea propriu-zisă cu Klaus Iohannis, pentru protocolul de consultare al partidelor, în vederea stabilirii noului guvern, avocata s-a conformat, însă pe jumătate. A purtat masca sub nas.

„Aveți o problemă cu masca asta. Da, e o mare problemă, pentru că se încalcă drepturi și libertăți ale unor oameni care efectiv sunt exceptați de la purtatul mastii. Și în condițiile în care 85% din măști nu sunt conforme, este o mare problemă. Deci, nu știu ce purtați, treaba dvs cum vreți să aveți grijă de sănătatea dvs", a explicat Diana Șoșoacă.

Decembrie 2020. Diana Șoșoacă, acuzații dure la adresa procurorilor DIICOT

Diana Șoșoacă a protestat în fața DIICOT București, în urma perchezițiilor făcute la cabinetul avocatei Iulia Medeleanu, de unde au ridicat mai multe documente. Medeleanu, Șoșoacă și Gabriel Căcescu au făcut plângere penală împotriva lui Raed Arafat și a deciziilor luate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

„Suntem la DIICOT București pentru mârșăvia pe care au făcut-o împotriva colegei mele Iulia Medeleanu, unde s-a făcut percheziție exact în ziua în care au trebuia să mă duc la președintele Iohannis. A fost pe față un atac pentru că noi am depus plângere penală împotriva Guvernului României. Și noi am venit aici să arătăm ce înseamnă poliția politică. Noi am depus plângere penală împotriva Guvernului României, a lui Orban, a lui Rafila, a lui Cercel, a lui Arafat mai ales”, s-a adresat Șoșoacă procurorilor DIICOT, la microfon.

Decembrie 2020. Diana Șoșoacă, fără mască în Parlament

În prima ședință din Parlament, Diana Șoșoacă a fost surprinsă fără mască, decizie care a provocat ample dezbateri în spațiul public. Parlamentarul AUR și-a justificat gestul prin faptul că suferă de o anumită boală care o scutește de purtatul măștii.

În opinia Dianei Șoșoacă, adeverința de la medicul de familie justifică acest lucru.

„Deci medicul de familie este ultimul om care eliberează, nu medicul de Medicina Muncii. Astea sunt niște interpretări care nu au legătură cu legea, ci cu malițiozitatea unora, pe care nu o înțeleg", a declarat Diana Șoșoacă.