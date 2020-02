Parlamentul nu are un termen stipulat de Constituție până la care trebuie să voteze propunerea președintelui de formare a Guvernului, a declarat Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, joi seară, în direct pe B1 TV.

„În 2009 a fost o propunere de guvern, pe care au respins-o, Lucian Croitoru de la BNR, după care a fost propus fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, și Parlamentul nu s-a mai întrunit niciodată să-l voteze. Președintele mereu spune că există și un plan B, dar și PSD are un plan B, nu e problemă”, a afirmat Augustin Zegrean, în emisiunea „Bună, România!” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Întrebat dacă trebuie îndeplinite cumulativ ambele condiții pentru dizolvarea Parlamentului, și anume respingerea a două propuneri de premier în termen de 60 de zile, Zegrean a răspuns: „Exact. În Constituție nu e un termen până la care Parlamentul trebuie să voteze propunerea președintelui de formare a Guvernului.

Referitor la posibilitatea ca Ludovic Orban, premier nominalizat și, totodată, interimar, fostul președinte al CCR a explicat: „Nu poate, e obligat 45 de zile să asigure interimatul. Bun, el poate să își dea demisia acum, că nu are consecințe grave, dar atunci președintele trebuie să desemneze un alt membru al guvernului să îndeplinească funcția de prim-ministru până la formarea noului Guvern”.

„Uitați-vă în ce situație suntem. Judecătorii, practic, nu prestează activitățile de judecată, sunt în protest. Guvernul este demis. Parlamentul este amenințat cu dizolvarea. Cine conduce țara aceasta, nu știu.

Întrebat ce șanse sunt pentru declanșarea alegerilor anticipate, Augustin Zegrean: „Sunt mici și mi se pare inutilă toată această poveste cu alegerile anticipate, și să vă spun de ce. Ele nu pot să aibă loc mai devreme, să zicem, de sfârșitul lunii iunie, pentru că așa se și planifică. La 1 iulie, Parlamentul intră în vacanță, indiferent când a fost ales. Mai lucrează la 1 septembrie. Pentru ce se fac alegeri anticipate? Ca să facă ce? La politică nu mă pricep, eu vă spun constituțional. Absurdul nu are limite”.

