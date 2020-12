Schimb de cordialități în prima ședință a Guvernului Cîțu. Bogdan Aurescu (MAE) i-a mulțumit lui Nicolae Ciucă (MApN) pentru activitatea depusă ca premier interimar (VIDEO)

Guvernul Cîțu s-a reunit la Palatul Victoria, miercuri seară, pentru o ședință pregătitoare, în care au fost abordate câteva dintre prioritățile perioadei următoare. Cu această ocazie, Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, i-a mulțumit lui Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale, pentru activitatea depusă în calitate de premier interimar.

